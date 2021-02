Det er bare for sejt: Unge fra Mors vinder hovedpriser ved iværksætterkonkurrence

MORS:Ikke bare et eller to, men hele tre hold af nordjyske unge klarede sig godt, da knap 500 unge fra hele landet dystede på gode ideer til National Entreprenørskabsmesse torsdag 11. februar. Her fik iværksætterdrømmene frit løb, da deltagerne fortalte om deres ideer online for en række dommere fra erhvervslivet. Holdet WO-drones fra Morsø Handelsgymnasium - EUC Nordvest slog dog alle de andre og løb med førstepladsen og den store præmiecheck.

Gennem flere måneder har 477 unge fra hele landet knoklet med at finde på og udvikle iværksætterideer, som de skulle forsvare til National Entreprenørskabsmesse. I år har de unge haft en ekstra udfordring, da de alle har haft skolegang hjemmefra, og det kan bestemt være udfordrende at nytænke og udvikle ideer på afstand af hinanden.

Det mærkede dommerne til dette års National Entreprenørskabsmesse dog ikke noget til, for elevernes ideer var både kreative og gennemførte. Det skriver Fonden for Entreprenørskab i en pressemeddelelse.

Drone til landbruget

Vinderholdet blev WO-drones, som består af Camilla Højgaard, Frederik Larsen, Maja Sørensen og Mikkel Bæk Christensen, der alle er elever på Morsø Handelsgymnasium under EUC Nordvest. De har opfundet en drone, der kan hjælpe landmænd med at spotte, hvor på deres marker, der er flyvehavre. Det er lovpligtigt for landmænd at bekæmpe flyvehavre, men det kan være ganske svært at finde på store arealer. Ved overflyvning af landmandens marker kan dronen identificere flyvehavre og herefter markere områderne med flyvehavre på et kort, så landmanden kan se, hvor der skal sættes ind.

Med førstepladsen fulgte 5000 kroner, der var sponsoreret af Odense Kommune

Også anden- og tredjepladsen ved National Entreprenørskabsmesse gik til nordjyske hold. Andenpladsen gik til holdet Brushgum fra Aalborg Handelsskole, som har lavet tyggegummi, der rengør tænderne ligesom en tandbørste. Tredjepladsen gik til holdet UnShakeable, som har lavet en kopholder, man kan drikke af uden at spilde selvom man har rystelser som følge af sygdom, fx Parkinsons.

Den Nationale Entreprenørskabsmesse er arrangeret af Fonden for Entreprenørskab og en del af entreprenørskabsforløbet Company Programme. Alle deltagerne har arbejdet med deres idé eller produkt som en del af et skoleforløb og for mange af dem er National Entreprenørskabsmesse første gang de fremviser deres idé eller produkt offentligt.

Konkurrencen har flere gange været katalysator for opstart af reelle virksomheder.

pd