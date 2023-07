Det får man, når man sætter otte gymnasiepiger sammen med en italiensk instruktør

NYKØBING:Hvad bekymrer ungdommen mest, og hvem kan bedst repræsentere et ungt menneske i dag? Det spørgsmål får du kun svar på, hvis du oplever Limfjordsteatrets nye forestilling "EN AF OS".

Den italienske instruktør Pierangelo Savarese Pompa har skrevet og instrueret stykket med otte unge skuespillerinder fra Morsø Gymnasium. De går på den to-årige talentuddannelse under Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst.

- Vi har snakket meget om, at det skal være en forestilling i så høj kvalitet som muligt. Men det skal også være et laboratorium for ungdomskultur. Det skulle handle om noget, som er relevant for skuespillerne, og for de mennesker, vi er, fortæller Pierangelo Savarese Pompa.

De otte piger fra Morsø Gymnasium; Johanna, Lea, Marie, Juliane, Rebecca, Klara, Marie og Clara bruger deres sommerferie på at forberede stykket. Foto: Tobias Nguyen

De otte piger fra Morsø Gymnasium; Johanna, Lea, Marie, Juliane, Rebecca, Klara, Marie og Clara har selv været med til at skrive deres 1. års-forestilling.

- Det er fedt, at man selv har skrevet det, og selv får lov til at sige det. Der er ikke nogle voksne, der gør det for én. Når man selv har lavet det kollektivt, så bliver det hele meget federe, fortæller én af de unge skuespillerinder.

Forestillingen handler om ungdommens generation, og involverer en gennemsnitlig teenagepige, der har sine op og nedture. Derfor skiftes de otte gymnasiepiger også til at spille hovedrollen.

- Det handler om os, der prøver at finde hovedkarakteren Karoline, som er en helt almindelig teenagepige. Det med at finde ud af: "Hvem er vi?", og hvilke problemer går vi igennem på en normal uge, fortæller de om stykket.

Den italienske instruktør Pierangelo Savarese Pompa instruerer sine skuespillerspire, så de er klar til premieren 6. august på Limfjordsteatret. Foto: Tobias Nguyen

Den italienske instruktør Pierangelo Savarese Pompa nyder at bruge sin sommeferie på at forberede forestillingen, i selskab med de unge skuespillerinder.

- De er generøse, åbne, og har bidraget dagligt til processen. Det er et hold, som holder sammen på en fantastisk måde. Så for mig er det en fornøjelse, at komme her hver morgen og møde dem, fortæller instruktøren.

Forestillingen "EN AF OS" har premiere 6. august på Limfjordsteatret i Nykøbing og fem dage frem samt på Horsens Teaterfestival 16. september.