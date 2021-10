Det ligger som forstenet: Danmarks længste fossil kom på plads

SKARREHAGE:Det måtte selvfølgelig blive en aflang montre, der skulle bygges til Danmarks længste forstenede træ. Nu er det kommet til ære og værdighed på Fossil- og Molermuseet på Skarrehage.

Hen langs grebningen på den oprindelige staldbygning, som huser størstedelen af museet samling, er der lavet en enkel konstruktion af høvlede regler, der indrammer klare ruder af lexan. Så nu kan det nationale klenodie både beskyttes og beundres i al sin 9,5 meter lange leddelte skønhed.

Afdelingsleder Henrik Madsen har nu færdiggjort udstillingen af verdens største fossil, en træstamme, på Fossil- og Molermuseet.

- Vi havde først tænkt, at der skulle en form for glas fra gulv til loft, men det vil give for meget genskin. Nu kan man stå og kigge direkte ned på den oplyste stamme, og det giver en mere ægte fornemmelse. Nede i enden af lokalet er der et stykke forstenet træ, som man godt må røre ved, hvis man have den sanseoplevelse, siger afdelingsleder Henrik Madsen,

Splinter som i frisk træ

Teksturen på det træ, man sætter en finger på, er så ægte, at det ligefrem kan give splinter. Men det er altså ikke - længere - træ, men stenmateriale, opbygget over millioner af år af kiselalger i urhavet, der engang dækkede Danmark.

Men der er sket også nyere påvirkninger af materialet på grund af forskellig iltning. Den øverste del af stammen er lys, den nederste næsten sort.

- Det mørke lå under grundvandspejlet, det lyse over. Træstammen stod på skrå nede i Ejerslev Molergrav, da jeg fandt det. Samlet som en lang, lige stamme, der var brudt over flere steder. Kystlinjen gik dengang i det nuværende Norge, og det er formentlig der, træet engang har stået.

En flot farveplanche af Sune Elskjær gengiver urtidens flora og fauna.

Sektionerne af træet blev pakket ned i seks kasser og indstøbt i p.u.-skum afstivet af rionet. Herefter blev de i foråret fragtet til museet, hvor materialet blev undersøgt af palæontologisk konservator Frank Osbæck fra Skive og derefter renset for moler og urenheder, hvorefter det størknede skum og nettet blev pillet af.

Et rødtræ

Det kunne herefter fastslås, at træet er en sequoia eller rødtræ, et stort stedsegrønt nåletræ i cypres-familien, med trævlet bark. Træets alder er fastslået til 55 millioner år med en margin på 100.000 år.

- Det er også en mulighed, at voksestedet var Grønland, som dengang var tættere på og varmere. Under alle omstændigheder har træet tilbragt en rejse til vands. Forsøg har vist, at træstammer kan drive i 10 år, før de bliver så vandmættede, at de synker til bunds, siger Henrik Madsen.

De udstillede brudstykker af fortidens træer ligner næsten kunstværker.

Montren rummer nu museets samlede klenodier inden for forstenede træer , fundet i molergravene af Jørgen Aggerholm og Henrik Madsen. Der er dog dele, som der skal arbejdes med de kommende vintre, før de kan udstilles.

Aktiviteter for børn

Foreløbig er den fornyede samling åben for store og små. Sidstnævnte er der særligt tænkt på i den forestående efterårsferie.

- Vi har en praktikant, som er med til at lave aktiviteter for børn her og i et stort telt. Der bliver fossiljagter og gættekonkurrencer. Et af spørgsmålene bliver: Hvor langt er det nye træ i samlingen, siger Henrik Madsen.