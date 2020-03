Det skulle have været en drømmerejse: Par fra Mors er strandet i Peru

NYKØBING:”Vi havde glædet os helt vildt til denne ferie”. Det skriver Elin og Hans Ole Vester, Nykøbing, i et opslag på Facebook. Parret skulle være kommet hjem efter en tre uger lang drømmerejse til Peru mandag, men i stedet sidder de lige nu afskåret fra omverdenen på et hotel nær Machu Pichu.

På grund af corona-epidemien er der erklæret undtagelsestilstand i Peru. Grænserne er lukket, international flytransport er indstillet, og transportmuligheder internt i landet er også meget begrænsede.

Vi sidder nu på anden uge låst inde på vores hotel tæt på Machu Pichu Elin og Hans Ole Vester, Nykøbing

Elin og Hans Ole Vester, der driver begravelsesforretningen Vesters med afdelinger i Nykøbing og Thisted, har på virksomhedens Facebook-side blandt andet skrevet følgende:

”Kære alle. Lige en lille hilsen til jer her fra Peru! Vi er desværre 2 af de strandede danskere der befinder sig i Peru! Vi sidder nu på anden uge låst inde på vores hotel tæt på Machu Pichu. Ved pt ikke hvornår vi kan komme hjem, da vi får forskellige meldinger hele tiden.”

I mellemtiden passer de to medarbejdere Susanne Riis og Dan Holm Kristensen forretningerne. Susanne Riis fortæller, at de løbende er i kontakt med Elin og Hans Ole Vester, blandt andet via facetime.

- De er heldigvis afsted med en grupperejse, så de er 15 i gruppen, der er sammen. Det hjælper dem til at holde modet oppe hos hinanden, siger Susanne Riis.

Turen er arrangeret af Stjernegaard Rejser. De tog afsted i starten af marts. Om gruppen nåede at se den gamle inkaruin Machu Pichu, inden de blev lukket inde på hotellet, det ved Susanne Riis ikke.

- De har set noget, men der er også nogle ture, der er blevet aflyst. Det er meget ærgerligt for dem, og vi håber, at det snart lykkes at få dem hjem, siger hun.

Er kommet hjem fra USA

Corona-krisen har givet mange danskere i udlandet problemer med at komme hjem.

NORDJYSKE har tidligere skrevet om et andet par fra Mors, Poul Erik Tarp og Kirsten Grundsøe fra Nykøbing, der sammen med Poul Erik Tarps datter og barnebarn har været i USA.

Det er heldigvis lykkedes familien at komme hjem. De landede mandag i Kastrup.