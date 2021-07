Charbel kom til Danmark som 16-årig - ét møde startede hans liv i Danmark Et folkedrab sendte Charbel Nkezabahizi på flugt til Danmark. En fodboldklub var nøglen, der låste Danmark op for ham. 14 år senere er han stadig frivillig i klubben. Regeringen vil arbejde på at få flere som Charbel Nkezabahizi