Direktøren for Kulturmødet: - Skybruddet gav en ekstra oplevelse

NYKØBING:- Set udefra er det selvfølgelig ærgerligt med et regnskyl, men der opstår også noget magi, når naturen bryder ind. Pludselig rykkede folk sammen under teltdugen. Nogle deltagere blev fanget inde på Circle K-tankstationen og fik spontant en snak med Morten Kirkskov, skuespilchef på Det Kgl. Teater. På FolkeScenen inviterede Ane Cortzen tilhørerne op på scenen, mens det styrtede ned. Fordi vi kom så godt fra start torsdag, var der en meget stor generøsitet til at rumme den der regn.

Folk styrtede i ly for regnen, men Kulturmødet fortsatte ufortrødent.

Direktør Trine Bang lader ikke sit Kulturmøde slå ud af en regnbyge, hvor heftig den end var. For vandet ødelagde ikke noget, selvom det i teltene var svært at høre noget, mens dråberne slog mod dugen. Det fik hurtigt ende, og ellers har der ikke været noget at klage over, når direktøren gør en foreløbig status lørdag middag.

- Vi har gjort os virkelig umage med programmet, og vi så stolte af det. Vi er også stolte af de beslutninger, vi har truffet om at udvide pladser og bytte rundt på dem. Alligevel er det altid sådan, at man står dagen før og tænker: Kommer der nogen? Virker det? Men det gjorde der, og det gør det, siger Trine Bang.

Samling af aktiviteterne

Hun fremhæver, at det har haft stor positiv effektiv at samle aktiviteterne, der før lå lidt spredt over Nykøbing.

- Vi er skarpere end nogensinde før, ved at vi har fået samling på tingene. Det var faktisk allerede en ambition for os, før vi fik corona-stoppet i 2020. Vi havde KulturFjorden for de unge, og vi har virkelig haft en lyst til at bringe dem tættere på det øvrige Kulturmøde, men har ikke før nu vidst, hvordan vi skulle gøre det fysisk. Men så fik vi området bag FolkeScenen til rådighed og har så brugt kræfter på at få ryddet og planeret det, lagt strøm og sået græs. Børnene har fået deres eget ved KulturFjorden, hvor der også er blevet lavet permanente installationer, siger Trine Bang. Hun konkluderer:

- Vi er nu lykkedes med det, vi ikke kunne før: At de unge også viser sig og deltager i debatter på det gamle Kulturmøde-område, og mange voksne og ældre skal ned til ungeområdet og se, hvad der sker. Denne snak på tværs af generationer og på tværs af alle skel har vi virkelig brug for i dag, siger direktøren.

Ting skal testes

Er I her på sidstedagen nervøse for den udvidelse af programmet, der betyder, at hele lørdag eftermiddag og aften nu er kommet med?

- Det skal vi se til. Enten står vi i aften og siger, at det gør vi bare igen. Eller vi siger, at nu prøvede vi, men det var ikke det, vi skulle med de her aftenkoncerter. Jeg har det sådan med Kulturmødet, at det skal hele tiden vokse organisk, og vi skal have lov at teste ting af, siger Trine Bang.