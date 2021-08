DM-guldvinder fik en ekstra godbid

VILS:Armani fik en ekstra godbid, og svigerfar havde været ude at sætte flag på gårdspladsen, da Tanja Klemmensen og hendes hund Armani forleden kunne vende hjem til Mors som danmarksmestre i agility.

Makkerparret deltog i Dansk Kennel Klubs mesterskab, der blev afholdt ved Vilhelmsborg ved Aarhus. Her konkurrerede Tanja og Armani mod 35 andre i mellemklassen.

- Jeg havde egentlig ikke de store forventninger, for jeg har ikke fået trænet så intensivt det sidste par år, hvor jeg dels har været gravid og derefter har haft en lille ny at tage mig af, fortæller 26-årigeTanja Klemmensen, der bor sammen med sin mand og ni måneder gamle søn på en ejendom mellem Vils og Mollerup.

Samtidig var hun klar over, at Armani kan have en tendens til at rive bommen ned, når han springer. Det skete ved DM i 2018, hvor makkerparret sluttede på en syvendeplads.

- Men lidt overraskende kom vi denne gang fejlfrit igennem alle løb. Jeg var den eneste, der kom igennem med nul fejl, fortæller Tanja Klemmensen.

Tanja Klemmensen har god grund til at være stolt af sin hund Armani, der gennemførte alle tre løb ved DKK’s danmarksmesterskab i agility uden fejl. Arkivfoto: Peter Mørk

Det er første gang, hun vinder DM. Selv om Armani nu er fyldt syv år, så regner hun med, at hun vil kunne deltage med ham i konkurrencer et par år endnu.

Afløseren er dog allerede på plads. Tanja Klemmensen har nemlig købt sig en hvalp af racen miniature American shepherd, og den vil hun træne op til agility.

- Jeg vil gerne prøve at gå efter landsholdet, og det kan man ikke med en blandingshund, fortæller hun. Armani er en blanding mellem en pommeranier og sheltie.

Tanja Klemmensen ejer også Armanis mor, og desuden har hun og hendes mand også en jagthund.

Hunde har altid været en del af Tanjas liv. Hun fik interessen fra sin mor, og det er efterhånden mange år siden, hun uddannede sig til hundetræner. Siden har hun også uddannet sig som hundemassør. Hun har klinik på hjemadressen.

- Hverken det eller mit bijob som hundetræner er dog noget, jeg lever af, tilføjer hun.