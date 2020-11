Dobbelt hjertetransplantation: Feggesundfærgen får nye motorer

THYBORØN:De behøvede ikke at skære hul i hverken dæk eller skrog, da Feggesundfærgen skulle have løftet to styk nye motorer ned i sit indre. Forudseende nok havde værftet i Hvide Sande placeret en luge i bildækket for og agter, som de to skinnende røde dieselmotorer lige akkurat kunne glide ned og de gamle motorer fires op igennem.

- Man ser ofte, at man er nødt til at begå vold mod skibe, der skal have ny motor. Det var tilfældet med ”Sleipner”, som vi har lånt som færge af Fur-overfarten, mens denne her er på bedding, siger overfartsleder Dennis Svaneborg fra I/S Mors-Thy Færgefart.

Han tilbringer i en halvanden uges tid sine arbejdsdage på Thyborøn Ophalerbedding. I tæt kommunikation med folkene fra det lokale firma Kynde & Toft A/S, der har specialiseret sig i at vedligeholde den danske fiskerflåde. Men denne gang er opgaven en færge, der trods sine kun otte år i søen, havde udtjent sine to motorer, der skiftes til at sejle skibet i hver sin retning mellem Mors og Thy. De nye Scania motorer blev leveret af Nordhavn A/S i Randers.

2,4 millioner kilometer

- De gamle motorer nåede at være i drift i knap 40.000 timer. Det svarer til at køre 2,4 millioner kilometer på landevej, så der er god grund til udskiftningen ud over de nye miljøkrav, der træder i kraft til nytår. Men motorerne har kørt upåklageligt 365 dage om året bortset fra serviceeftersyn og et par enkelte gange, hvor højvande har gjort det umuligt for bilerne at køre ombord, siger Dennis Svaneborg.

Over telefonen

I disse coronatider har han måttet klare forberedelserne til udskiftningen over telefonen, og det har ikke været helt let med de mange tekniske og logistiske detaljer, der har skullet tages hensyn til.

- Men da vi først kom herned efter en sejltur på en dags tid, klappede alt, som det skulle. Vi er i gode hænder hos Kynde & Toft, men det ville også have været vanskeligt at få færgen bragt til Hvide Sande, hvor den blev bygget. Den er fladbundet og ikke egnet til havsejlads i vinterhalvåret, siger overfartslederen.

Nu bruges anledningen til at give ”Feggesund” det store serviceeftersyn. Og i slutningen af den kommende uges er den tilbage i drift.