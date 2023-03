Dødsbranden i Thisted: Julines mor hyrer selv advokat

THISTED:- Når jeg står i retten den dag og skal vidne, har jeg alle følelser i spil. Jeg kan ikke samtidig holde hovedet koldt til at kunne fremføre et erstatningskrav, såfremt Munke Bolig bliver dømt. Derfor spurgte jeg min advokat: Kan jeg hyre dig til at føre min sag? Det sagde hun ja til.

Sagen om dødsbranden i Munkegården i Thisted, der 4. marts 2021 kostede Monika Sebergs 19-årige datter Juline livet, har taget en drejning, endnu inden retten bliver sat i april. Retten i Holstebro har trukket sit tilsagn om at beskikke en bistandsadvokat til Juline Sebergs forældre, som blev givet i januar, tilbage.

I en mail til den pågældende bistandsadvokat Gunhild Stausholm-Møller skriver dommer Kim Rasmussen, at der er sket en fejl:

"I sagen mod Munke Bolig ApS ses der ikke at være hjemmel til at foretage beskikkelse af bistandsadvokat, da sagen omhandler byggeloven og bygningsreglementet, hvorfor retten tilbagekalder indkaldelsen af 13. januar 2023."

Efterfølgende skriver dommeren, at forældrenes anmodning om også at få beskikket bistandsadvokat til at varetage et erstatningskrav på vegne af Julines tre søskende heller ikke kan imødekommes, da der ikke er hjemmel til det.

- Jeg betaler selv udgiften til advokat, siger Monika Seberg. Arkivfoto: Bo Lehm

- Jeg er på s.u., så jeg bad Gunhild Stausholm om en mulig afdragsordning, nu hvor jeg selv skal betale hendes honorar. Det finder vi ud af, lød svaret. Det er også begrænset, hvor megen tid hun skal bruge til det, fordi hun allerede har lavet forarbejdet til erstatningsspørgsmålet. Den del kommer retten til at betale for, da det skete, mens Gunhild var beskikket, og vi således handlede i god tro, siger Monika Seberg.

Den udpegede anklager, der skal føre bevis for, at Munke Bolig overtrådte brandsikkerhedsbestemmelserne, er Bolette Nørbjerg. Hun giver en mulig forklaring på, at Monika Seberg alligevel ikke kan få beskikket sin advokat:

- Jeg har ikke været involveret i rettens afgørelse. Men begrebet bistandsadvokat bruges i retsplejelovens regi i nogle meget veldefinerede områder. Typisk personfarlig kriminalitet, såsom ved volds- og voldtægtsbestemmelser. Det er ikke lovligt at beskikke en bistandsadvokat, når vi ikke er i de bestemmelser, loven åbner op for. Det er jo en udgift for staten, og det kan en dommer ikke bestemme, uden at der er lovhjemmel til det, siger Bolette Nørbjerg.