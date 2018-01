Dømt for vold og vidnetrusler

NYKØBING: 80 dages betinget fængsel for vold og vidnetrusler straffes en 42-årig morsingbo med. Det har retten i Holstebro afgjort.

Foruden den betingede fængselsstraf skal han afvikle 80 timers samfundstjeneste og være under tilsyn af Kriminalforsorgen i et år.

Manden var tiltalt i fem forhold, men blev frifundet i et vedrørende ulovlig tvang.

Han blev dømt for i juli i 2017 at have nægtet at forlade en bopæl, der tilhørte en kvindelig bekendt. I samme tidsrum tog han et enkelt halsgreb på kvinden og pressede hende op mod en væg. Efterfølgende samme aften fremsatte han udenfor ejendommen trusler mod kvinden. Trusler, der fik hende til at frygte for sit liv, helbred og velfærd, fremgår det af anklageskriftet.

Foruden vold og trusler blev den 42-årige også dømt for vidnetrusler, der blev fremsat per sms få dage efter, at den forurettede kvinde havde anmeldt sagen til politiet.

Manden modtog dommen.