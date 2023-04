Domea er optimist: Seniorboliger kan bygges for 52 millioner

NYKØBING:- Havde du spurgt mig for et kvartal siden, ville jeg ikke have været positiv med hensyn til byggeriet af seniorboligerne. Men materialepriser og andre udgifter er siden faldet markant, så nu har jeg en tro på, at de kommende licitationspriser vil holde sig inden for rammen, så vi undgår at skulle bearbejde projektet.

Det siger Mikki Schougaard Frandsen, som er kundechef i Servicecenter Bolig Nord i Hjørring under Domea.dk. Og dermed administrator for Boligselskabet Nykøbing Mors, der forleden fik en første godkendelse af skema A på sit projekt for seniorboliger på den tidligere plejehjemsgrund på Refshammervej i Nykøbing.

Udvalget for teknik og miljø sendte sagen videre til kommunalbestyrelsen, der 25. april skal tage stilling til og formentlig godkende, at kommunen dækker 10 procent i grundkapital af den budgetterede ramme, som er på 51,6 millioner kroner. Det var nemlig kommunalbestyrelsen, der 1. december 2020 besluttede, at der skulle arbejdes videre med etablering af et seniorbofællesskab på grunden for det tidligere Johan Riis Minde.

- Jeg tror på, at vi kan undgå tilpasninger af det skitseprojekt, vi nu sender i licitation, siger kundechef Mikki S. Frandsen, Domea.dk. Arkivfoto: Bo Lehm

24 boliger i to størrelser

Efterfølgende har der været dialog om rammerne og værdigrundlag med den arbejdsgruppe, som var initiativtagere og ideudviklere bag tankerne om et seniorbofællesskab i Nykøbing. Som boligorganisation indgik arbejdsgruppen et samarbejde med Boligselskabet Nykøbing Mors og dennes forretningsfører Domea.dk.

På baggrund af et skitseprojekt søges der nu om forhåndsgodkendelse af af 24 almene familieboliger. Boligerne planlægges opført som tre dobbelthuse med seks 3-rums boliger på 86 kvadratmeter og 18 4-rumsboliger på 100 kvadratmeter, begge størrelser inklusive andel af fælleshus.

Domea vil udbyde byggeriet i totalentreprise, som ellers ikke er en almindelig entreprisemodel på Mors. Men selskabet benyttede den for tre år siden, da det fik til opgave at bearbejde og gennemføre byggeriet af ungdomsboligerne Traneholm i Nykøbing.

- Og det er stadig totalentreprisen, som er bedst egnet til den markedssituation, vi befinder os i, selv den har forbedret sig markant siden de prisstigninger på 25-40 procent, vi oplevede dengang. Vi går om kort tid ud med et rammeudbud på et nøglefærdigt projekt, hvor vi så vil udvælge en totalentreprenør, der vil gennemføre licitation på de enkelte underentrepriser. Projektet er et seniorbofællesskab, men det udbydes som familieboliger inden for rammebeløbene for alment byggeri og med en målgruppe, der er folk på 55+ år uden hjemmeboende børn, siger Mikki Schougaard Frandsen.

Skovparken nedrives

Domea styrer også processen for den tidligere afdeling af Boligselskabet Nykøbing Mors, Skovparken. Den stod tom efter at være ommærket fra ældre- til ungdomsboliger. Erhvervsdelen er solgt fra til kommunen og rummer det kommunale centralkøkken.

- Vi følger indstillingen og har netop i denne uge indsendt ansøgning om tilladelse til at sanere boligerne. Altså rive dem ned. Hvad derefter skal skal ske med grunden, er en beslutning, som boligselskabet skal træffe, siger kundechefen.