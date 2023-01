Drama på Mors: Unik gymnasielinje sikret indtil 2028

NYKØBING:I mange år har dramatik på højt niveau været et af tilbuddene på Morsø Gymnasium. Og siden 2017 har gymnasiet som det ene af blot to gymnasier i hele landet haft lov til at udbyde en særlig studieretning med drama på det højeste niveau. Det andet er Skt. Annæ Gymnasium i København.

Men den godkendelse har hidtil skullet fornyes hvert andet år. Nu har den nye undervisningsminister, Mattias Tesfaye (S), givet Morsø Gymnasium lov til, at dramalinjen på A-niveau kan forblive et tilbud de næste fem år - det vil sige indtil 2028.

Det gør en kæmpe forskel, fortæller gymnasiets rektor, Ann Balleby:

- Vi har et fantastisk et fag, som eleverne udvikler sig rigtig meget igennem. Nu kan vi lave en meget mere sikker planlægning. Vi kan jo ikke spørge så mange til råds om, hvordan man kører sådan en linje, så det koster noget energi, siger hun.

10-15 elever - svarende til cirka 20 procent af gymnasiets samlede optag - søger hvert år ind på linjen, og af dem kommer cirka to af tre langvejs fra. Så det betyder ekstra elever. Linjen er dog ikke er et spørgsmål om liv eller død for det lille gymnasium, understreger rektor.

Et særligt gymnasium

- Men de 20 procent giver virkelig noget mere kulør på et gymnasium, som i det hele taget er særdeles aktivt. Så når jeg taler med kolleger, der bor på egne, som ligner vores, så kan jeg høre, at vi har et særligt gymnasium, siger Ann Balleby.

- Sådan var det nok også før, vi havde en dramalinje. Men det har noget med den at gøre, tilføjer hun.

Og Morsøs borgmester, Hans Ejner Bertelsen (V), ser dramalinjen som en del af en større indsats for at gøre Mors til "en ung kommune" - med det nye ungehus og topmødet for unge i forrige weekend om nogle af de seneste tiltag.

- At gymnasiet nu får grønt lys til, at linjen kan køre videre i de næste fem år, kan ses som en anerkendelse af den fælles indsats, siger borgmesteren.

Dramaelever i workshop med dramatiker Jesper Karlsen (yderst til højre). I baggrunden i øvrigt dramalærer Peter Balslev Madsen, borgmester Hans Ejner Bertelsen og teaterdirektør Gitta Malling. Foto: Bo Lehm

Han har ikke noget tal på, i hvilken udstrækning de elever, som rejser langt for at gå på linjen, bliver boende på Mors - eller vender tilbage til øen på et tidspunkt. Men i alle tilfælde vil effekten være positiv for kommunen:

- Det er rigtig godt, hvis nogle af fremtidens talenter og stjerner har været omkring Mors. Så kan det være, at de husker os...

Siden 2019 har Limfjordsteatret været nærmeste nabo til Morsø Gymnasium, og fysisk er teatret ramme om en stor del af undervisningen på dramalinjen. Samtidig søger en stor del af eleverne ind på Limfjordsteatrets talentakademi, der er en toårig indgang til en professionel tilværelse som skuespiller, manuskriptforfatter eller scenetekniker.

Og ifølge Limfjordsteatrets direktør, Gitta Malling, er det et helt enestående samarbejde, selv om dramalinjen og talentakademiet er to forskellige uddannelser med hver sine lærerkræfter:

- Det der er rigtig specielt, er at vi har projekter sammen. Og vi planlægger sammen, hvad der skal ske det næste år, når vi ved, hvad der kommer ind af gæstespil. Så de, der kommer i teatret, kan undervise på gymnasiet, og gymnasieeleverne kan for eksempel gå ind og arbejde i en scenografi, hvis vi har noget, de synes er interessant.

- Der er andre teatre, som også har et samarbejde med gymnasier, men ikke ligeså tæt som her. Det er unikt, og det giver os en masse at have de unge i huset, siger Gitta Malling.

Viktor Timmers og Daniel Kristiansen præsenterer deres stykke dramatik for resten af dramaholdet. Foto: Bo Lehm

Dramatiker-besøg

Lige nu har dramalinjen besøg Jesper Karlsen, leder af talentudviklingsprojektet Dramatiker Væksthus. Fredag fremlagde eleverne i 2.g nogle små stykke dramatik. To af dem, Viktor Timmers og Daniel Kristiansen, har skrevet om en mor og søn, samtidig med at en mafiaboss også kommer ind i billedet.

De er en del af det mindretal på dramalinjen, som faktisk er morsingboer. Og de har fravalgt Limfjordsteatrets teaterakademiuddannelse. Til gengæld spiller både Viktor og Daniel skuespil i Jesperhus, hvor de begge giver den i rollen som Jungledyret Hugo.

- Vi laver mega mange cool ting. Og jeg synes, at vi bidrager til at der er liv på skolen, siger Viktor om musik- og dramalinjen.

Både han og Daniel valgte linjen, fordi de har drømme om en fremtid som professionelle skuespillere. Efter halvandet år lever den drøm stadig hos dem begge, selv om de også er blevet klar over, hvor krævende et fag det er.

- Men det har 100 procent bestyrket mig i, at jeg vil være skuespiller. Og jeg føler at jeg har fået nogle gode værktøjer, fortæller Daniel.