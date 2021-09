Drømmestart var ikke nok for Nordvestmors

Højslev station IF

Nordvestmors BK

3-1

fodbold, serie 2

HØJSLEV:Serie 1-holdet fra Nordvestmors BK var lørdag på en vanskelig opgave, da de skulle forsøge at tage point fra topholdet Højslev på udebane. Selvom morsingboerne startede godt ud og kampen igennem skabte store chancer, så blev det til et nederlag på 1-3. Med nederlaget har Nordvestmors nu otte point op til den rigtige side af nedrykningsstregen med seks kampe igen.

- Langt hen ad vejen var det vores kamp, og vi tog fusen på dem. Drengene viste også rigtig god moral, siger Johnny Vestergård, der i lørdagens kamp agerede cheftræner for Nordvestmors.

Fra kampens start havde Nordvestmors valgt en ny taktik baseret på lange bolde, hvor Andreas Krog agerede sweeper. Den nye taktik havde Højslev utrolig svært ved at håndtere, og hjemmeholdet virkede til tider rådvilde. I det 17. minut kom gæsterne så foran, da Michael Mark sendte et indlæg ind i hovedet på Christian Farsinsen, der pandede bolden i mål. I den resterende del af halvlegen fortsatte Nordvestmors de gode takter, men der faldt ikke flere scoringer i første halvleg.

Efter pausen havde hjemmeholdet fortsat svært ved at dæmme op for Nordvestmors, men i det 57. minut fik de sat nogle gode kombinationer sammen og fik udlignet til 1-1. Efter udligningen havde Nordvestmors flere store chancer blandt andet til Morten Vester, der helt fri foran mål sparkede over mål. I det 82. minut bragte Højslev sig foran, da et indkast blev taget hurtigt og overrumplede udeholdet. Mod kampens slutning satsede Nordvestmors hele butikken, men i det 89. minut lukkede Højslev kampen ved at score deres tredje mål.

- Højslev havde forventet, at vi gerne ville være i boldbesiddelse, og deres træner sagde efter kampen, at de slet ikke havde forventet vores nye taktik, så vi fik virkelig taget fusen på dem. Lige nu skal jeg lige sluge nederlaget, for kampen kunne sagtens være endt 3-3 eller 4-4, siger Johnny Vestergård.

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Christian Farsinsen (17). 1-1 (57). 2-1 (82). 3-1 (89).