Drøvtyggende eksperter sendes i kamp i Nykøbing: Køer skal bevare fjordudsigten

NYKØBING:Folk, der går tur på strandengen ved Fårup i den sydlige del af Nykøbing, vil måske fra næste forår få selskab af en lille flok Dexter-kvæg.

Morsø Kommune, der ejer det 7,5 hektar store område neden for Vårvej, Høstvej og Vinkelvej, har et ønske om at få hegnet og afgræsset området for at holde vegetationen nede. Rørskov og selvsåede træer breder sig på den fugtige strandeng, hvilket er dårligt for biodiversiteten. Springer det i skov, vil træerne på sigt også genere det fri udkig til fjorden.

Kommunens plan er, at det 7,5 hektar store areal skal slås sammen med et stykke strandeng lige syd for, som allerede er hegnet. Det vil give mulighed for at lade færre dyr afgræsse et større areal, og det vil formentlig blive i perioden marts til november.

- Der er faktisk tre eksisterende folde, der allerede bliver græsset af. Nu vil vi bare gerne udvide med det areal, som er ved at gro til, siger Olivier Vryens, biolog i Morsø Kommunes tekniske forvaltning.

Han understreger, at området fortsat vil være offentlig tilgængeligt, idet der vil blive klaplåger og færiste, der sikrer adgang til indhegningen. Selve stranden vil ikke blive hegnet.

Foreløbigt er projektet sendt i høring frem til 10. december. Biolog Olivier Vryens oplyser, at kommunen gerne ville have afholdt et borgermøde om projektet, men på grund af corona er dette ikke muligt. I stedet har han sat skilte op ved området og vil også orientere på Facebook om planerne.

- Så må jeg se, hvordan reaktionerne bliver fra befolkningen. Jeg har allerede fået nogle tilbagemeldinger, hvoraf nogle er positive, og andre er bekymrede i forhold til mulighederne for at gå der. Det er et område, hvor der er mange, der går tur, så det er vi nødt til at tage hensyn til. Det skal på ingen måde forhindre folk i at gå ned til vandet, siger han og understreger:

- Der er ikke noget, der er afgjort endnu.

Hvis det ender med, at afgræsningsprojektet bliver gennemført, vil hegning ske tids nok til, at der kan sættes dyr ud til foråret.