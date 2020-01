Dueholmskolen bliver fem færre

NYKØBING:Den største folkeskole i Morsø Kommune, Dueholmskolen i Nykøbing, har måttet gribe til personalereduktion, efter at kommunalbestyrelsen i efteråret vedtog sit budget for i år.

- Mandag eftermiddag orienterede jeg personalet om, at der ville blive tale om at reducere staben af lærere og pædagoger med fem - fire afskedigelser og en forflyttelse til Erslev Skole. Tirsdag blev der sat navne på de pågældende. Men allerede i slutningen af november, da vi kendte budgettet, meldte jeg ud, at det formentlig ville blive nødvendigt at fyre for at få økonomien til at gå op, siger skoleleder Lars Zedlitz Alberg.

Dueholmskolen er blevet pålagt en politisk bestemt besparelse på en halv millioner kroner. Desuden har været en nedgang i elevtallet, primært i udskolingsafsnittet 10’eren, som hører under Dueholmskolen. Der går 986 elever fra 4. til og med 10. årgang på skolen, der har et personale på cirka 140, heraf knap 100 lærere og pædagoger.