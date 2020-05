Dyre maskiner er stjålet

NYKØBING:Entreprenørfirmaet K.E. Andersen og Søn har fået stjålet to pladevibratorer til en samlet værdi af 200.000 kroner. Det oplyser lokalpolitiet i Thisted. Tyveriet er sket tidsrummet mellem fredag aften og mandag morgen.

Maskinerne er gule og sorte og af mærket Wacker.

De to maskiner er ikke just nogle, man bare smutter af sted med, og derefter vil politiet gerne høre fra borgere, der eventuelt skulle have set noget.