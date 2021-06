Dyrskuer og messer aflyst igen i år: Syv virksomheder holder selv agromesse

MORS:Syv Mors-virksomheder går sammen om at afholde en decentral agromesse, hvor de forsøger at skabe messestemning, selv om arrangementet er baseret på, at folk kører rundt mellem de enkelte virksomheder.

Agromesse Mors havde premiere sidste år, hvor landbrugsmesser og dyrskuer også var aflyst på grund af corona. Dengang deltog seks virksomheder, som oplevede, at kunderne tog godt imod initiativet.

I år deltager HE-VA Aps, Vinderup Maskiner, Semler Agro, Ingemann Larsen A/S, Brdr. Thorsen Maskincenter, CN Agro A/S og Ploveksperten/Farm Implement ApS.

Det foregår fra onsdag 30. juni til og med lørdag 3. juli.

De syv virksomheder kommer til at lave udstilling og messestemning på hver deres adresse.

- Vi afholder igen messen over fire dage for at begrænse antallet af besøgende pr. dag af hensyn til coronasikkerheden. Men vi har skubbet det, så lørdag også er med, for at tage hensyn til skolesøgende og deltidsbedrifter, udtaler initiativtageren Jens Iversen fra Ploveksperten i en pressemeddelelse.

Den nye deltager i Agromesse Mors 2021 er Brdr. Thorsen Maskincenter, der har åbnet en afdeling i Nykøbing.

- Vi føler alle et behov for at komme ud at møde landmanden, hvilket ikke kan lade sig gøre på de traditionelle dyrskuer i år. Derfor laver vi denne coronavenlige messe, hvor folk selv kan stykke deres tur sammen til hver af os, siger Jens Iversen.