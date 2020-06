Dyrskuerne blev aflyst: Nu laver seks landbrugsvirksomheder på Mors deres egen agromesse

MORS:Dyrskuer og landbrugsmesser er i stor stil blevet aflyst i foråret på grund af corona. Derfor har seks landbrugsvirksomheder på Mors nu selv taget initiativ til at lave en fælles, decentral landbrugsmesse.

De seks virksomheder er Ploveksperten/Farm Implement, HE-VA, Vinderup Maskiner, Semler Agro, Ingemann Larsen og CN Agro. De vil lave udstillinger under overskriften Agromesse Mors.

Det kommer til at foregå i dagene 30. juni til 3. juli, hvor de seks virksomheder kommer til at lave udstilling og messestemning på hver deres adresse.

- Vi føler alle et behov for at komme ud at møde landmanden, hvilket ikke kan lade sig gøre på de traditionelle dyrskuer i år. Derfor laver vi denne ”coronavenlige” messe, hvor folk selv kan stykke deres tur sammen til hver af os, siger Jens Iversen, der er initiativtager til Agromesse Mors samt indehaver af Farm Implement og Ploveksperten.

Alle udstillende virksomheder viser et bredt udvalg af deres produkter.