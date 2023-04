Dyrt at stoppe sprøjtning mod ukrudt

MORS:- EU har netop lavet en kæmpeundersøgelse, der endnu engang viser, at roundup ikke er kræftfremkaldende. Vi har endnu til gode at kunne påvise, at roundup-rester ender i vores grundvand. Alligevel skal vi som kommune stoppe med at bruge midlet mod ukrudt. Det bliver dyrt for kommunen, men der er ingen vej udenom.

Det siger Meiner Nørgaard (DD), formand for udvalg for teknik og miljø i Morsø Kommune. Udvalget har sendt sagen "Ophør med sprøjtning på offentlige arealer" videre til økonomiudvalget, der har den på dagsordenen onsdag 19. april. Og den belaster både anlægs- og driftsbudgettet i den økonomisk trængte kommune.

Baggrunden for sagen er en ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. juli 2022. Nye regler heri betyder blandt andet, at offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere fra 1. januar 2024 ikke må anvende plantebeskyttelsesmidler med ikke let-nedbrydelige aktivstoffer, f.eks. glyphosat på arealer, der er befæstede eller stærkt permeable.

Roundup, der er både private haveejere og offentlige myndigheders foretrukne ukrudtsbekæmpelsesmiddel, er baseret på glyphosat. Og det må altså fra nytår ikke bruges, hverken hvor der er beplantning, eller på befæstede arealer, altså områder med en form for belægning. Her er jordlaget, der kunne holde på nedsivende giftstoffer, nemlig erstattet af sand og grus, som stoffet let siver ned igennem. Og den statsligt dikterede holdning til glyphosat er fortsat, at det kan påvirke grundvandsressourcerne.

En arbejdsgruppe under Teknisk Drift i kommunen har set på, hvordan befæstede arealer fortsat kan vedligeholdes. Konklusionen er, at det må accepteres, at disse belægninger i perioder vil være begrønnet af lavt ukrudt.

Det kommende ukrudtsbekæmpelsesmiddel bliver kogende vand. Der skal indkøbes en maskine med vandtank og fotocelledosering, og der skal afsættes en medarbejder til at betjene den. Hvor der hidtil er blevet sprøjtet med roundup tre gange årligt, kræver det op til seks årlige sprøjtninger med kogende vand for at opnå en nogenlunde tilsvarende effekt.

- Maskinen koster en million kroner i anskaffelse, men det er også muligt at lease en til en årlig udgift på 116.000 kr. Vi tager denne anlægsudgift med til budgetforhandlingerne for 2024. Desuden kræver betjeningen, at der afsættes en medarbejder i syv måneder årligt til at betjene maskinen. Det kan muligvis effektiviseres, men udvalget indstiller til økonomiudvalget, at driftsbudgettet fremover øges med midler svarende til en halvtidsstilling. Vi kan jo ikke bare blive ved med at tage nye opgaver ind i kommunen og så håbe på, at de samme mennesker kan klare dem, siger Meiner Nørgaard.

Forhandlerne af Roundup behøver dog ikke at trække produktet helt ud af markedet. Det må fortsat anvendes til bekæmpelse af invasive plantearter, og Teknisk Drift regner således med fortsat at sprøjte bjørneklo med Roundup.