Dyrt hærværk på trafiktavler

LEGIND:Natten mellem lørdag og søndag blev der begået hærværk ved Sallingsundbroen, hvor der er et større vejarbejde i gang. Fire varslingstavler blev ødelagt, og dele af anlæggene blev stjålet. Varslingstavlerne skal med rødt advarselsblink få bilister til at stoppe, hvis der er brug for at spærre broen, og der står to i hver ende af broen.

- De bliver tændt, hvis der kommer en bred last, der skal over broen. Hvis ikke vi har det røde blink, så stopper bilerne jo ikke. Så ramler de sammen oppe på broen, så det kan få ret katastrofale følger, siger Jesper Drejer, indehaver af firmaet Systemafspærring, der har sat skiltningen op.

Jesper Drejer vurderer, at der er begået hærværk på trafikafmærkningen for over 40.000 kroner.

- Det er faktisk yderst kostbart, siger han.