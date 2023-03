Dystre udsigter for Mors i 2024

MORS:Mandag 22. og tirsdag 23. maj får borgerne i Morsø Kommune lejlighed til at få indsigt i og give deres tanker til kende om kommunens økonomiske udsigter for 2024. Det sker ved to borgermøder, som der endnu ikke er sat adresse på.

At det så næppe bliver særligt muntre møder, lagde borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) ikke skjul på i sin præsentation af punktet økonomisk politik 2024 på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag. Her lagde politikerne køreplanen for arbejdet med kommunens budget i de kommende måneder.

- Jeg vil gerne understrege, at med den viden, vi har på nuværende tidspunkt, tyder alt på, at vi skal spare et ikke ubetydeligt beløb for at få budget 2024 i balance, sagde borgmesteren. Mon ikke han og kommunen med en vis misundelse har skævet til, at det aktuelt er meldt ud, at otte kommuner tilsammen har udsigt til at score over en halv milliard kroner i år, fordi de valgte at selvbudgettere frem for at gardere sig med statsgaranti. De otte kommuner får flere penge at gøre med, fordi økonomien generelt ser ud til at blive forbedret i 2023.

Selvbudgettering lå ikke på den flade hånd for Morsø, der trods et ekstraordinært særtilskud for 2023 på 40 millioner kr. manglede 99 mio. kr. for at kunne opretholde et landsgennemsnitligt velfærdsniveau. Det førte til betydelige besparelser, da budgettet blev lagt og vedtaget i efteråret.

Det er usikkert, hvor meget Morsø kan forvente at få i indtægter næste år. Derfor igangsættes der et omfattende arbejde med at nedbringe udgiftsniveauet og dermed basisbudgettet. Arbejdet vil foregå som en flerårig indsats med løbende mulighed for at iagttage, hvad der virker, og justere efter, om der sker ændringer. Et potentiale- læs besparelses-katalog skal udarbejdes.

Som meldt ud sidste år, vil Morsø desuden gå efter at få et udviklingspartnerskab med Indenrigs- og Boligministeriet. Dette vil ifølge oplægget give sikkerhed for et vist særtilskud i perioden 2024 til og med 2026.

Borgermøder næstbedst

På økonomiudvalgsmødet 22. marts var også partierne Radikale Venstre, Konservative og Demokratisk Balance, som ikke sidder i udvalget, inviteret med ved bordet. Det påskønnede Jette Jepsen (RV) i byrådssalen tirsdag:

- Det håber jeg også, at vi bliver igen, når der blive noget at drøfte. Jeg har jo sagt, at jeg gerne så, at budgetlægningen bliver mere åben. men det er der ikke stemning for, så det næstbedste er, at de to borgermøder er kommet ind, sagde Jette Jepsen.

- Det er en stor opgave, der ligger foran os - igen, har jeg lyst til at sige sige. Derfor er det vigtigt, at vi har en økonomisk politi, vi kan bakke fuldt op om. Der er en stor usikkerhed på vores indtægtsside, både når vi taler kommende partnerskabsaftale og mulig andel af særtilskudspuljen. Derfor igangsættes en flerårig indsats for at nedbringe vores udgiftsniveau set med langsigtede briller, sagde Jesper Balle (V).

Han påskønnede den udveksling, der kan ske på borgermøderne. Det sammen gjorde Jens Dahlgaard (S):

- Vi har internt i Socialdemokratiet drøftet åbenhed i budgetlægningen. En svær balancegang, for vi har mange i ansatte i kommunen, som vi prøver at beskytte. Nu møder vi borgerne, som får lov at sige en masse ting på møderne, og det bakker vi op om, sagde Jens Dahlgaard.

Meiner Nørgaard (DD) påpegede, at kommunens tidligere i trængte situationer har tyet til borgermøder.

- Det er en rigtig god måde, hvor man kan snakke ansigt til ansigt. Den dialog hilser jeg velkommen. Men det vil fortsat blive ved at være besværligt for Morsø, hvis ikke vi kan få regeringen til at indse, at vi bliver snydt. Den udvikling, vi ønsker for Mors, vil have længere udsigter, sagde han.

Ellen Philipsen Dahl (DB) så også frem til borgermøderne i maj:

- Jeg vil opfordre til, at man får det gjort rigtigt kendt, at vi holder de borgermøder, så mange møder op, sagde hun.