Efter års ballade: Nu bliver musikskole kommunal

NYKØBING:Bestyrelsen for den selvejende institution Musikskolen på Mors kaster nu håndklædet i ringen. Skolen ønsker selv at opgive sin selvstændighed og har bedt Morsø Kommune sikre skolens fortsatte drift. Ifølge en pressemeddelelse fra kommunen er der indgået en aftale med Musikskolen på Mors og Morsø Kommune om at overtage driften af skolen fra 1. januar 2023. Hovedfokus i 2023 vil være at sikre en god og kvalificeret musikundervisning og en stabil drift af musikskolen. Morsø Kommune vil supplere med ekstern juridisk og revisionsmæssig bistand i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

- Vi ønsker og er forpligtet til at drive en musikskole på Mors. Nu vælger vi i samarbejde og efter ønske fra musikskolens bestyrelse at drive skolen som en kommunal institution i stedet for som selvejende institution. Dermed kan vi sikre de nødvendige ressourcer og skabe ro om den fremtidige drift, fortæller Tore Müller (S), formand for udvalget for børn, kultur og turisme.

Hans parti har gennem flere år ønsket, at musikskolen skulle overgå til kommunal drift, hvilket er tilfældet med musikskolerne i langt de fleste af landets 98 kommuner. Men det borgerlige flertal i udvalg og kommunalbestyrelse ønskede indtil nu en selvejende institution med kommunalt tilskud. Supplerende siger Tore Müller om skolens situation:

- Skolens anmodning om kommunal drift har været behandlet i kommunalbestyrelse og udvalg. Den selvejende institution er nu under afvikling i Civilstyrelsen, og indtil dette er en realitet driftes den som sådan, siger udvalgsformanden.

Organisatorisk bliver Musikskolen placeret under Center for Kultur, Fritid og Turisme. Skolens aktiviteter fortsætter uændret i afklaringsperioden, meddeles det, og medarbejderne beholder deres arbejde. Der har været hyppige udskiftninger i lærerstaben og på lederpost de senere år, og skolen har været voldsomt udfordret af dalende elevtal oven på corona-lukningen.

- Jeg kender ikke det seneste elevtal, men jeg ved, at skolen har arbejdet hårdt for at få flere elever. Nu er opgaven at forankre skolen i den kommunale organisation og udnytte de større ressourcer og potentialer, der er til stede her, siger Tore Müller.

Flere i lærerstaben forlod skolen efter utilfredshed med leder Bent Hjorth. Vil I gøre noget ved det?

- Vi overtager hele lærerstaben inklusive lederen. Hvad der har været af problemer foregik i den tidligere organisation, så det har jeg ikke kommentarer til. Nu ser vi fremad, siger Tore Müller.

Musikskolen på Mors beskæftiger ifølge sin egen hjemmeside i øjeblikket otte lærere foruden lederen.