Efter beslutning om lukning af børnetøjsbutik: - Det er den rigtige mavefornemmelse

NYKØBING:- Jeg har det så godt med beslutningen. Nu skal jeg have afsluttet så mange praktiske gøremål som muligt, så jeg kan begynde at få noget ro i hovedet.

Sådan siger Helle Lynggaard til NORDJYSKE, efter hun har meldt ud, at hendes børnetøjsforretning Nif-Nif ikke åbner igen.

Børnetøjsforretningen blev hårdt ramt af storbranden i gågaden i Nykøbing 6. maj, og skulle Nif-Nif op at køre igen, skulle der startes helt fra nul, lyder det fra Helle Lynggaard.

- Alt er tilintetgjort, og jeg kan simpelthen ikke starte igen. Jeg føler stadig et tomrum, for Nif-Nif var jo lidt ligesom mit barn. Men jeg er helt brændt ud, og jeg har hverken energien, overskuddet eller modet til at starte op igen, siger Helle Lynggaard, der har drevet Nif-Nif i 21 år.

Stolt og rørt

Den opbakning, hun har oplevet både gennem de 21 år med Nif-Nif, men også i forbindelse med branden i maj, gør hende både stolt og rørt, og netop på grund af den store opbakning har det da også været hendes overvejelse at åbne Nif-Nif igen.

- Men jeg er sikker på, at den opbakning er der, uanset hvad jeg gør. Det er sindssygt at have oplevet så stor en opbakning, for jeg har jo bare gjort mit arbejde, og alle de henvendelser, jeg har fået, efter jeg tog beslutningen om at lukke, varmer så meget, siger Helle Lynggaard og fortsætter:

- Men jeg er ikke i tvivl om, at jeg har taget den rigtige beslutning, for jeg er helt brugt. Det er den rigtige mavefornemmelse, og jeg bliver nødt til at tænke på mig selv nu. Det har jeg ikke altid været god til, men det skal jeg nu.

Helle Lynggaard er sikker på, at hun nok skal finde noget andet spændende at lave efter Nif-Nif. Arkivfoto: Bo Lehm

Lige nu har Helle Lynggaard masser at ordne efter branden, og derfor har hun endnu ikke taget en beslutning om, hvad hun gerne vil i fremtiden. Men efter at have elsket at være ejer af en børnetøjsforretning i 21 år, føler hun sig overbevist om, at hun nok skal finde noget at elske at lave de næste 21 år.

- Mit positive humør er ikke brændt væk, og jeg skal nok komme til at brænde for noget igen. Jeg er klar til den nye dør, der åbner sig, og jeg tror, der er en mening med alting. Nu var det måske tiden til, at jeg skulle bremse op og lytte til mig selv, siger Helle Lynggaard.