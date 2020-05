Efter fire år med porten lukket: Højriis åbner igen

MORS:Til sommer er det igen muligt at løse gåder på Højriis Slot, der ellers har holdt porten lukket siden efteråret 2016.

Vibeke Schwerin og Ib Smith åbner slottet i samarbejde med et nyt, ungt hold, der er klar til at give en oplevelse for hele familien.

I en pressemeddelse fra Højriis Slot lyder det, at publikum sættes på prøve, når de træder ind i slottets magiske univers for at se, om de kan løse mysteriet. Skuespillere vækker slottet til live, når de hjælper publikum på vej - med både humor og lidt uhygge.

Denne sommer er det Hertugen af Højriis, der danner ramme for gåden, for gennem eksperimenter har hertugen fået døren på klem til en magisk dimension, og underlige fænomener har spredt sig i slottets snørklede rum, lyder det i pressemeddelelsen.

Højriis Slot holder denne sommer åbent fra 19. juli til 2. august, og Gaard-Bageriet fra Hvidbjerg står for hjemmebag i caféen.