Efter fire års pause: Nu genopstår traditionsrig udstilling

KARBY:Ombygning, corona og rod i bookningen. Af forskellige årsager er der gået fire år, hvor den traditionsrige påskeudstilling i Karby Kuber ikke har kunnet gennemføres. Men i år genopstår begivenheden, som plejer at samle kunstnere og gæster fra nær og fjern.

Bestyrelsen for foreningen Kulturhus Sydvestmors har netop sendt invitationer ud til en lang række kunstnere.

- Jeg har allerede fået en tilmelding fra Esbjerg, fortæller Brita Mogensen, bestyrelsesmedlem i Kulturhus Sydvestmors og fortsætter:

- Så de kommer mange forskellige steder fra. Vi plejer at være oppe på cirka 40 udstillere, og det håber vi også på at komme i år.

Brita Mogensen har store forventninger til at kunne afholde kunstudstillingen i de renoverede lokaler.

- I 2019 var vi jo ramt af ombygning, og der var byggerod. Så kom der corona, og sidste år var Karby Kuber blevet lejet ud til anden side. Så nu har vi fået en 10 års lejeaftale, siger hun.

Kunstnerne kan frit tilmelde sig udstillingen, og det er gratis for dem at udstille. Kulturhus Sydvestmors forventer dog, at de hver især donerer et værk eller en gave til tombolaen, som gerne skal dække udgifterne i forbindelse med udstillingen. Gæsterne skal nemlig heller ikke betale entré for at komme ind og se værkerne.

Påskeudstillingen i Karby byder på et varieret udvalg af malerier, foto og keramiske værker, men der vil også være eksempler på trædrejning og syning, forventer Brita Mogensen.

Det hele vil kunne ses i tre dage i påskeugen, nemlig skærtorsdag, langfredag og lørdag.

Udstillingen plejer at blive åbnet af en kendt person. I 2007 var det for eksempel daværende borgmester Egon Pleidrup, der sagde nogle ord ved åbningen af udstillingen, og i 2010 var det folketingsmedlem Inger Støjberg. Året efter gik folketingsmedlem Simon Kollerup opgaven, og forfatter Knud Sørensen har også åbnet påskeudstillingen. Det var i 2014. Den seneste udstilling, som blev afholdt i 2018, blev åbnet med en tale af den lokale sognepræst Christian Rønlev Berwald.