Efter havari: Næssie sejler måske i pinsen

THY-MORS: - Vi arbejder på en alternativ løsning, der kan sikre, at vi kommer til at sejle igen op til weekenden. Det gør det ikke lettere, at vi har en helligdag i morgen, men der arbejdes på sagen. Vi vil meget gerne have pinsetrafikken med.

Sådan siger Henrik Olsen, formand for foreningen og rederiet Næssundfærgens Venner.

Den gamle foreningsdrevne træfærge fik uventet brug for at bestille tid hos tandlægen søndag, hvor et knækket tandhjul gjorde det umuligt at slå bak med det resultat, at Næssie bumpede temmelig ublidt ind mod sit leje på Morssiden.

Pumpe mister tryk

Det defekte tandhjul betyder, at koblingspumpen mister tryk og gør det umuligt at aktivere frem- og tilbageløbet. Agger Værft, som normalt udfører service og eftersyn på færgen, inspicerede skaden i går.

- Lige nu undersøger man, hvor meget den defekte pumpe har ydet, og om man midlertidigt kan klare sig på anden vis. Der er ikke flere reservedele at hente hos Alpha Diesel i Frederikshavn, som tidligere har hjulpet os. En permanent løsning kræver nye tandhjul, og det tager tid, siger Henrik Olsen.

Det koster også penge, og dem har foreningen ikke for mange af.

- Men vi skal rejse pengene til det her. Det er sådan en situation, der kan opstå, siger formanden.

Der er skiltet og orienteret om, at færgen er indstillet.