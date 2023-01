Efter høring: To landsbyer får alligevel skolebus

MORS:- Den nye køreplan, der træder i kraft til august, er i bund og grund en kedelig sag, men der er små lyspunkter!

Det siger Meiner Nørgaard (DD), formand for udvalget for teknik og miljø i Morsø Kommune. Forleden tog udvalget stilling til de høringssvar, der er indkommet fra folkeskoler, friskoler og øvrige de øvrige uddannelsesinstitutioner i kommunen.

Den kedelige sag bunder i et budgetforlig, der indebærer fjernelse af omkring 6000 køreplantimer i de kommunale busser. Pendlere må selv finde transport, mens skoleelever og elever på uddannelsesinstitutioner fortsat betjenes. Dog ikke i det omfang, forældre og elever ønsker, fremgår det af høringssvarene.

Her vedtog udvalget på forvaltningens anbefaling at imødekomme et ønske fra Jørsby og Ejerslev. Det var en familie på Jørsbyvej, der havde ønsket en fortsat forbindelse morgen og eftermiddag mellem ruterne 701 og 707 i Sejerslev således, at deres barn kan passe sin skolegang på Øster Jølby Skole.

- Det har ikke bare betydning for denne ene elev. Der er en hel del elever fra dette område på Nordmors, som bruger Jølby Skole. For en merudgift på 54.000 kroner kan vi fastholde, at bus 701 fortsat kører over Ejerslev og Jørsby i stedet for som foreslået at blive på Feggesundvej. Herved kan disse elever i Sejerslev få forbindelse til rute 707 til og fra Jølby. Det ønske vil og kan vi godt imødekomme, siger Meiner Nørgaard.

Der gennemføres også gratis tilpasninger af afgangstider til og fra M. C. Holms Skole i Nykøbing. Men de øvrige ønskede tilføjelser og ændringer er der ikke råd til, fastslår formanden.

- Men vi beder Nordjyllands Trafikselskab og vores forvaltning om at undersøge muligheden for en bedre busforbindelse til og fra Nordic Food College i Tødsø Syd, som tiltrækker rigtigt mange unge. Det kunne eventuelt være gennem en tilpasning af de regionale ruter, der passerer forbi på Nørrebro om eftermiddagen, siger Meiner Nørgaard.

NT svarede ikke

Derimod har Morsø Kommune ikke haft held til at komme uden om NT's krav om maling af busser og obligatorisk uddannelse af chauffører i billetautomater til trods for, at bustransport i Morsø Kommune er gratis at benytte.

- Det kan vognmændene ikke slippe for, og det er med til at fordyre busdriften, uden at vi får ekstra kørsel for pengene. NT er overhovedet ikke lydhør, hvad det angår. I december sendte jeg en mail til samtlige bestyrelsesmedlemmer i NT med beskrivelse af de ting, vi var utilfredse med. Ikke en eneste af dem har svaret med så meget som et pip, siger udvalgsformanden.