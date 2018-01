Efter knallertjagt: Formodet tyv anholdt

NYKØBING MORS: En længere jagt på en 38-årig knallertkører førte natten til lørdag til anholdelse af knallertkøreren, der er sigtet for et indbrud hos rustbeskyttelsesfirmaet Pava i Nykøbing Mors.

Det hele startede med en alarm klokken 02.33 hos Pava på Grønlandsvej i Nykøbing Mors.

- Da patruljen nåede derned, så de en knallertkører, der vækkede politiet interesse. Patruljen forsøgte at stoppe knallertkøreren, men han stak af. Det gik så over stok og sten ad nogle stier og henover nogle marker, og det lykkedes for knallertkøreren at slippe væk, forklarer vagtchef Henrik Nielsen, Midt og Vestjyllands Politi.

Senere på natten var der så en anden politipatrulje, der kom fra Skive og som var med til at eftersøge knallertkøreren.

- De traf en knallertkører, der svarer til signalementet på Brovej på Sallingsiden. Han forsøgte så igen at stikke af fra politiet, men denne gang fik vi fat i ham, og han blev anholdt. Det viste sig at være en 38-årig mand fra Nykøbing, fortæller vagtchefen.

Der var nogle spor på indbrudsstedet i Nykøbing, der pegede i retning af den 38-årige.

- Der er blandt andet nogle skoaftryk, der stemte overens med de sko, den 38-årige havde på, forklarer vagtchefen.

Udover sigtelsen for indbruddet hos Pava blev den 38-årige også sigtet efter våbenloven, fordi han havde en ulovlig kniv på sig, ligesom han var i besiddelse af noget narko, oplyser Henrik Nielsen.

Den 38-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holstebro senere lørdag.