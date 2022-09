Efter masser af dieseltyverier: Nu har politiet anholdt to mænd

THY-MORS:Natten til lørdag, klokken lidt i 02, standsede politiet en bil i Thy, og i bilen sad to mænd, som politiet var godt tilfreds med at få fat i. Senere lørdag blev de to mænd nemlig fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for tyveri af diesel på Mors. Begge blev varetægtsfængslet i fire uger.

De sigtede er henholdsvis 24 og 31 år og er begge fra Thy.

Lokalpolitiet i Thisted vil ikke afvise, at den videre efterforskning måske vil vise, at mændene også kan stå bag andre af de mange dieseltyverier, der har fundet sted i den seneste tid, både i Thy og på Mors.