Efter perfekt landsholdsdebut: - Jeg klager ikke

HÅNDBOLD:Efter planen skulle der have været to Mors-Thy-spillere på det danske landshold, der torsdag aften lammetævede Norge, men Mads Hoxer var blevet syg, så Bjarke Christensen var ene om at repræsentere klubben på det danske hold.

Modsat stod Sander Øverjordet og Erik Toft på holdkortet, men de kom ikke i aktion. Det gjorde Bjarke Christensen til gengæld.

Han anden halvleg på venstrefløjen, og det gjorde han rent ud sagt fantastisk. Det var svært at forestille sig en bedre debut, end den Mors-Thy-fløjen gav sig selv. Det var dog ikke uden nerver, at han entrerede banen.

- Er du tosset mand. Jeg var nervøs. Det er jo min landsholdsdebut. Hvis ikke jeg skulle være nervøs til sådan en kamp, så ved jeg ikke, hvornår jeg skulle være det, siger Bjarke Christensen, der endte med at score fem gange på ligeså mange forsøg.

- Jeg var først og fremmest glad for at komme på banen. Det var ikke noget, der var givet. At jeg så lavede fem mål var bestemt ikke noget, jeg havde drømt om. Vi har gang i en god sæson med Mors-Thy, og jeg forsøgte bare at ride med på bølgen fra klubben. Det skal også siges, at det var nemt at komme ind på holdet. Det er en virkelig god gruppe. Nærmest som en stor familie, siger Bjarke Christensen, der har fået sig et minde for livet.

- Det var en kæmpe oplevelse. Det er jo noget, jeg har drømt om, siden jeg startede med at spille håndbold og spille i en fyldt hal. Det gjorde det jo bare endnu mere fantastisk.

Normalt er Bjarke Christensen en del af udeholdet, når han er på besøg i Sparekassen Danmark Arena. Denne gang fik han lov til at være en del af hjemmeholdet, og den store opbakning gik ikke ubemærket hen.

- Det er en ekstremt fed hal her i Aalborg, og det er lidt sjovere at have så mange mennesker i ryggen i stedet for i mod sig, så det gjorde bare oplevelsen mere speciel. Jeg må sige, jeg er virkelig glad, siger Bjarke Christensen.

Han blev indkaldt til landsholdstjeneste mandag, da Casper U. Mortensen var blevet testet positiv for corona. Derfor blev ugens planer på et spiltsekund lavet om.

- Jeg havde regnet med, at jeg skulle holde lidt fri efter en hektisk periode, men jeg klager bestemt ikke over den her mulighed, siger den nyslåede landsholdsspiller.

Han skal sammen med det danske landshold spille to kampe yderligere. Lørdag gælder det Spanien i Boxen i Herning, mens Frankrig venter søndag i en kamp, der spiller i Ceres Arena i Aarhus.