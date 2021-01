Efter weekend med lyntest på Mors: I alt 671 podninger og to testet positive

NYKØBING:Igennem flere uger har Morsø Kommune haft et højt smittetryk, og derfor var der i weekenden mulighed for at få en hurtigtest for corona på Sundhedscentret i Strandparken i Nykøbing.

Det var Falck, der stod for at lynteste borgerne, og ifølge Kjeld Brogaard, regionsdirektør ved Falck Region Nord, benyttede i alt 671 borgere sig af muligheden for at blive testet i weekenden. Lørdag var der 261 borgere, der blev testet, og heraf blev to personer testet positive for coronavirus, mens der søndag ikke var nogen, som blev testet positiv, ud af de 410 personer, der lagde vejen forbi teststedet.

Kjeld Brogaard tror, det har en betydning, at Falck har været til stede på Mors i weekenden.

- Jeg tror, det betyder, at opmærksomheden omkring smitten bliver holdt ved lige. At man lige bliver mindet om, at smitten stadig er her, selvom man ikke har nogen i sin nærmeste omgangskreds, der er smittet, siger Kjeld Brogaard.

Når folk testes positive ved en lyntest, opfordres de til at isolere sig fra andre og får uddelt information, som beskriver de forholdsregler, men bør følge. Falck-personalet informerer desuden Styrelsen for patientsikkerhed, som efterfølgende kontakter vedkommende for smitteopsporing, fortæller Kjeld Brogaard.

- Så vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå, at folk spreder smitten videre. Jeg synes, folk tager det rigtig fornuftigt, og de fleste af dem, vi møder, som bliver testet positive, har en mistanke om, at de kunne være smittet, selvom de ikke har symptomer, siger Kjeld Brogaard.