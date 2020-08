Efterlysning blev delt på Facebook: Elin blev overrasket, da hun så sit registreringsnummer i opslag

NYKØBING:Massevis af opslag, der dukker op på Facebook, handler om ting, der sker nu og her, men det er med at være vågen, for pludselig kan man også falde over opslag, der har flere år på bagen.

Det oplevede 60-årige Elin Lind Sørensen fra Nykøbing tidligere på ugen, da hun på Facebook så et opslag om en kvinde fra Karby, der var efterlyst, fordi hun var kørt hjemmefra i nedtrykt sindstilstand.

- Jeg klikkede på opslaget, for jeg kunne se, at det var en fra Mors, der var efterlyst, så jeg ville lige se, om det var en, jeg kendte, siger Elin Lind Sørensen.

Da hun læste artiklen, faldt hendes øjne pludselig over registreringsnummeret på den bil, som den efterlyste kvinde var kørt væk i.

- Jeg syntes, det så bekendt ud, så jeg gik ud på min altan for at kigge ned på min bil, og så kunne jeg jo se, at det var mit registreringsnummer, siger Elin Lind Sørensen, der overtog sin bil sidste år.

Hun kontaktede derefter politiet for at fortælle, at der måtte være sket en fejl.

- Min bil holder på en meget offentlig parkeringsplads, så jeg tænkte, at jeg ikke skulle risikere, at folk ringede til politiet, og jeg så en dag fandt min bil stående med politibånd omkring, når jeg skulle på arbejde, siger Elin Lind Sørensen og slår en smittende latter op.

Skrev selv opslag

Da politiet senere på dagen kontaktede hende, fortalte de, at de ikke kunne finde en sag, der passede på Elin Lind Sørensens beskrivelse, og mens hun i telefonen læste op fra artiklen, faldt hendes øjne pludselig over datoen.

- Det viste sig, at artiklen og opslaget var fra 2014, og så undskyldte jeg selvfølgelig meget, siger Elin Lind Sørensen.

Elin Lind Sørensen så sig nødsaget til at lave et opslag, efter en gammel efterlysning blev delt igen.

Men Elin Lind Sørensen var ikke den eneste den dag, der ikke så, at der var tale om en seks år gammel efterlysning. I løbet af dagen så hun nemlig, at opslaget blev delt af flere. Da hun kunne se, at folk blev ved med at dele det, endte hun med at lave et opslag selv på sin facebookprofil, hvor hun bad folk om at stoppe med at dele opslaget med den efterlyste kvinde.

- Jeg skrev både opslaget for min egen skyld, og for at politiet ikke skulle blive kimet ned af folk, der havde fundet min bil, men jeg gjorde det også af hensyn til den kvinde, der blev efterlyst, og hendes pårørende, for Mors er jo ikke ret stor.

- Der nåede heldigvis ikke at komme henvendelser til mig, men det er da lidt mærkeligt, hvordan sådan en artikel pludselig dukker op efter seks år, siger Elin Lind Sørensen.