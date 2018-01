Ejendom totalt udbrændt - lejer røgforgiftet

NYKØBING: En ejendom på Havnegade 10 i Nykøbing Mors udbrændte natten til lørdag totalt. Det oplyser indsatsleder Claus sejer Pedersen ved Nordjyllands Beredskab i Morsø Kommune.

Alarmen lød fredag aften klokken 21.02, og beredskabet rykkede med alt materiel, da Havnegade i Nykøbing Mors er tæt befolket med flere restauranter og værtshuse kunne mange mennesker være i fare ved branden.

Men Midt og Vestjyllands Politi afspærrede hurtigt et større område omkring ejendommen på Havnegade, så brandmændene fra beredskabet kunne få arbejdsro.

Ifølge indsatslederen var ilden omkring klokken 22 gået igennem taget på ejendommen, som huser en genbrugsbutik og flere lejligheder. En af lejlighederne stod dog tom, da lejeren i den forgangne uge var afgået ved døden.

Som en slags held i uheld, så var gaden så røgfyldt af de brændende materialer i bygningen, at langt de fleste mennesker holdt sig inden døre i stedet for at myldre ud på gaden for at se på branden.

Alt indholdet fra genbrugsbutikken er stort set ødelagt og ligger hulter til bulter i den udbrændte bygning.

På et tidspunkt var der også fare for, at branden bredte sig til nabobygningen Havnegade 8, der blandt huser et logefællesskab. Det lykkedes dog beredskabet at forhindre, at ilden spredte sig til Havnegade 8. Her troede beredskabsfolkene en overgang, at der var en kvindelig lejer hjemme i lejligheden over logen, men det viste sig dog ikke at være tilfældet. Beredskabet skaffede sig dog adgang til lejligheden ved at smadre en dør for at sikre, at der ikke var personer i lejligheden.

Beredskabet sendte ved 04-tiden i morges de fem tilkaldte brandfolk fra Thisted hjem og ved 06-tiden var branden stort set slukket - stort set fordi beredskabet lørdag morgen ved 7.50-tiden måtte rykke ud igen til yderligere efterslukning i ruinen med de mange materialer.

- En lejer har fortalt os, at ilden er opstået omkring noget friture i køkkenet. Lejeren blev kørt på sygehuset for at behandlet for røgforgiftning, fortæller indsatslederen.

Ingen andre personer skulle være kommet noget til i forbindelse med branden, og beredskabet fik også reddet en kat ud i live.

Ved branden fik Nordjyllands Beredskab på Mors assistance af beredskabet i Thisted. I alt var omkring 21 mand beskæftiget med branden.