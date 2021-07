Ekspedient var kvik, da en kunde ville veksle penge

NYKØBING:Forleden kunne Thisted Politi fortælle, at der i Super Brugsen i Øster Jølby var begået tricktyveri, da en kunde i forbindelse med købet af varer ville veksle nogle penge.

Ekspedienten kunne bagefter konstatere, at der manglede 1000 kroner i forbindelse med handlen/vekslingen.

I går ville en kunde i en butik i Vestergade i Nykøbing også veksle nogle 1000 kroner-sedler til mindre sedler i forbindelse med et køb af en vare, fortæller Thisted Politi.

- Der bliver vekslet frem og tilbage, men ekspedienten i butikken er kvik, så han opdager hver gang, at der er ved at gå noget galt. Så det ender med, at kunden betaler for det, han skulle købe, og så gik han uden at have tjent penge på den her ombytning (af kontanter, red.), siger Allan Laustsen fra Thisted Politi.

Allan Laustsen fortæller, at kunden beskrives som en mand på 30-40 år, 175-180 centimeter høj, kraftig af bygning og med kort, sort hår. Det oplyses desuden, at manden var iført en mørkeblå t-shirt og shorts med lommer på siden, og at han talte engelsk med østeuropæisk accent.

Thisted Politi kan ikke sige, om tilfældet i butikken i Vestergade i Nykøbing har en forbindelse til den sorte Ford Mondeo med det tyske registreringsnummer BOZK699, som blev nævnt i forbindelse med tilfældet i Øster Jølby forleden.

- Men det plejer at være sådan, at når først nogen begynder på sådan noget her, så forsøger de i en stribe butikker rundt omkring, siger Allan Laustsen.