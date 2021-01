Ekstra mulighed for at få en test på Mors

FRØSLEV:Hvis man går ind på coronaprover.dk, kan man booke tid til en PCR-test hver fredag i Frøslev. På grund af de høje smittetal på Mors bliver det i denne uge også muligt at booke tid til på søndag, 17. januar. Der er tider mellem klokken 9 og 17, oplyser Jacob Bertramsen, vicekontorchef for Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

- Generelt følger vi udviklingen på Mors. Det er en af de meget røde kommuner, og det er også derfor, vi har lavet noget ekstra de sidste par uger, siger vicekontorchefen med henvisning til, at Falck i den forløbne weekend var på banen både lørdag og søndag i Nykøbing med tilbud om lyntest. Her blev testet 671 personer i alt, fordelt på 261 lørdag og 410 søndag. To blev fundet positive.

- Jeg havde nok forventet, der var nogle flere, der var blevet testet. Især om lørdagen overraskede det mig lidt, at der ikke var flere, der blev testet, især i forhold til at vi generelt ikke har så mange åbningsdage på Mors, siger Jacob Bertramsen.

Han fremhæver, at der lige nu er en bekymring på nationalt plan over, at folk ikke bliver testet i samme omfang som tidligere.

- Fra regionens side prøver vi at skabe nogle tilbud, så folk kan blive testet, men vi kan jo ikke trække folk til truget, siger han.

Smittetrykket på Mors ser i øvrigt ud til at være svagt faldende, omend det stadig er meget højt. Det nyeste incidenstal fra tirsdag er 192,9, svarende til 39 smittede over en syv-dages periode.