Elcyklist stødte sammen med bil

NYKØBING:Kort før klokken syv onsdag morgen skete der et sammenstød i krydset Nygade-Grønnegade i Nykøbing. En 60-årig kvinde fra Mors kørte ud i krydset for rødt lys på sin elcykel og stødte ind i en bil, som var i færd med at svinge til venstre ind i Grønnegade.

Bilen blev ført af en 25-årig kvinde fra Nykøbing. Cyklisten måtte efterfølgende til tjek på sygehuset, men kunne udskrives.

Undervejs til ulykkesstedet løb lokalpolitiet i Thisted ind i den faste fartkontrol i krydset Vilsundvej-Nørrebro uden for Nykøbing. Det kunne tidligere give anledning til en del bureaukrati, eftersom ordensmagten ikke uden videre kunne slippe for en fartbøde. Men det er der ændret på, så føreren af patruljevognen nu slipper for nærmere tiltale ved at indberette årsagen til hastværket.