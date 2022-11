Må springe for livet: Elkøretøjer kører råddent i gågaden

NYKØBING:Huiij!

Hvad var det? Såmænd en elscooter på vej gennem Algade i Nykøbing i rasende fart. Iført sixpence og cigaret i munden når føreren lige at nikke en munter hilsen til Nordjyskes udsendte, som om han godt er klar over, hvorfor vi befinder os i gågaden denne fredag formiddag.

Vi ville ellers godt have snakket med ham om, hvorfor han klart overstiger den anbefalede gågadehastighed på 15 kilometer i timen. Det er just anliggendet for Viggo Rolighed, formand for Høreforeningen, Morsø afdeling. Han har taget turen ind fra Øster Jølby for at demonstrere, hvorfor han på foreningens vegne er gået til politiet og kommunen.

- Der er enormt mange handicapkøretøjer på Mors. Det er en rigtig god mulighed for dårligt gående at have et motoriseret køretøj til at komme rundt på, men desværre overholder førerne ofte ikke den sædvanlige gåhastighed på gågaden, men kører lige så stærkt, som når de kører på almindelig vej. Og specielt for hørehandicappede er det farligt, for vi kan ikke høre, når en elscooter eller et elløbehjul nærmer sig bagfra, siger Viggo Rolighed.

Utrygge medlemmer

Adskillige af lokalforeningens 70 medlemmer har henvendt sig til ham for at få gjort noget ved problemet. Og det har han gjort. I slutningen af september skrev Viggo Rolighed til politidirektør Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi, og anmodede om, at der kan blive opsat skilte med maksimal tilladt hastighed ved indgangene til gågaderne. Herfra blev sagen sendt til Morsø Kommune, der sendte et mailsvar til Viggo Rolighed 12. oktober:

"Vi har drøftet henvendelsen på vores møde, og vi er af den opfattelse, at der ikke er yderligere, vi kan gøre. Skiltet med gågade betyder, at der ikke må køres med en større hastighed end 15 km/t. Vi vil bringe henvendelsen med på det næste møde med handicaprådet, så problemet også bliver drøftet der", skrev vejsagsbehandler Vendel Larsen fra Teknik & Miljø.

Og det må formanden så afvente, selv om han synes, det er et lidt for nemt svar på et problem, der kan afstedkomme ulykker.

Pernille Nørgaard forsikrer de hørehæmmedes formand Viggo Rolighed om, at hun ikke er en af dem, der kører for stærkt. - Min elscooter er for gammel til at køre ræs, siger hun.

- Jeg ser gerne lokalpolitiet patruljere noget mere i gågaden og måske udskrive en bøde til fartsynderne i ny og næ. Disse lydløse eldrevne køretøjer burde desuden være forsynet med speedometer og lydsignal, så kørerne dels kan holde øje med egen hastighed og dels advare fodgængere. Jeg synes, der skal gøres noget, siger Viggo Rolighed.

- Nej, jeg kører ikke for hurtigt, siger Erik Kjærgaard Jensen, der har en kabinescooter til rådighed. Foto: Bo Lehm

Måske skal de have lyd

I handelsstandsforeningen Mors Handel er hastighedsovertrædelser i gågaden ikke et emne, som har været dagsordenen.

- Men folk skal selvfølgelig kunne færdes trygt i gaderne. Måske burde elkøretøjerne have påmonteret en funktion, der udsender en lyd, sådan som elbiler gør, når de kører langsomt. Jeg ser i hvert fald en del trafikanter i Algade, som afgjort kører for stærkt, og nogle gange er der to personer på køretøjer, der kun er beregnet til en, siger formand Michael Hansen.

Og så suser en ung pige ellers gennem strøget på et løbehjul i en fart, der klart overskrider det tilladte.