Emil løb 160 kilometer i rekordtid: Ekstrem træning bag sejren

Med en vild gennemsnitsfart på over 12 kilometer i timen gennemførte Emil Krog Ingerslev lørdag ultraløbet Mors 100 Miles og satte ny rekord for det 160,9 kilometer lange løb.

Løberen fra Skødstrup ved Aarhus havde på forhånd kommet med den kække melding, at han agtede at gennemføre løbet på mellem 12 og 13 timer.

- Jeg var 19 minutter for langsom, konstaterede han med et smil, da han tilsyneladende ubesværet krydsede målstregen i Nykøbing klokken 22.49.

Han resultat, 13:19:02, var rigeligt til at slå den hidtidige banerekord på 13:28:16, som ellers har stået ubesejret siden 2009.

- Hvad var taktikken? blev vinderen spurgt, da han var blev placeret i en stol og forsynet med en banan og noget sukkerholdigt at drikke.

- Følg benene, lød svaret. Med tilføjelsen:

- Og så måske også lidt træning.

Med lørdagens 100 Miles løb har Emil Ingerslev løbet 8000 kilometer i år. Siden 1. januar 2020 har han løbet hver dag, og de seneste 615 dage har han hver eneste dag løbet mindst et halvmaraton.

- Det gør jeg også i morgen, forsikrede han oven på de 160,9 gennemførte kilometer.

Emil Ingerslev løb med en fakkel de sidste hundrede meter, hvor masser af tilskuere klappede ham over målstregen. Foto: Ida Smith

Emil Ingerslevs sidste hundrede meter op til målstregen blev fulgt af masser af tilskuere, som dagen igennem havde fulgt med i løbet både ude på ruten og via app'en, hvor man kan følge med i alle løbernes position på det elektroniske kort. Nu, hvor det for en gangs skyld så ud til at første mand ville være i mål inden almindelig sengetid, havde ekstra mange taget turen ud til målområdet.

Her stod frivillige fra den arrangerende løbeklub Pinen og Plagen klar med varme tæpper, varm kakao og kolde øl og læskedrikke til løberne, som i løbet af natten fortsatte med at komme ind fra ruten.

Inger Nielsen fra Pinen og Plagen stod klar med varm kakao til løberne ved målstregen Foto: Ida Smith

Næste mand, nordmanden Bjørn Tore Krongen Taranger, var inde i tiden 14:00:16, og nummer tre, Jonas Juhler Hansen, fik tiden 15:16:55. Hurtigste deltager fra Pinen og Plagen var Jacob Justesen, der løb sig til en sjetteplads i tiden 16:25:29. Annette Christensen fra Hjallerup var hurtigste kvinde i tiden 17:47:45.

Arrangørerne har løbende lagt opdateringer ud på Facebook, og klokken 4.15 var status, at 32 af de 115 startende løbere var udgået.

Tidsgrænsen for at gennemføre de 160,9 kilometer er 26 timer. Ved 7.30-tiden søndag morgen var der fortsat adskillige løbere, der kæmpede videre ude på ruten.

Opdateres