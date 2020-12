En anderledes jul: Nye besøgsforbud på Mors

MORS:Styrelsen for Patientsikkerhed har igen givet påbud om, at der udstedes et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang på plejehjem og Morsø Afklaringscenter på Mors. Det skriver Morsø Kommune i en pressemeddelelse.

Besøgsforbuddet gælder fra 15. december 2020 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud.

Det vil stadig være muligt for en udvalgt pårørende at komme på besøg i borgerens bolig. Derudover vil det være muligt for yderligere to faste udpegede pårørende at besøge i besøgsrum. Alle besøg skal aftales med lederen af stedet.

Forbuddet gælder ikke ved kritiske situationer. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.

Højt smittetryk

Påbuddet kommer efter, at der den seneste uge er konstateret 202,9 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere, hvilket reelt svarer til 41 smittede de seneste syv dage.

- Vi er naturligvis ærgerlige over, at vi igen må skærpe besøgsmulighederne. Det er dog nødvendigt for, at vi kan beskytte de borgere, som har sværest ved at komme sig, hvis de bliver ramt af coronavirus. Smitten stiger desværre også kraftigt på Mors, og derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt det nye forbud, fortæller Henrik René Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune og fortsætter:

- Det er altid hårdt ikke at kunne se sine nærmeste. Især her i højtiden. Vores ledere tager nu fat i hver eneste beboer og pårørende, og sammen afklarer de hvem, som er undtaget af forbuddet og som forsat kan aflægge besøg, siger han.