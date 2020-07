En guldmedalje værd: Jørgen fik monsterbukken fra Mors

MORS:Jørgen Kortbæk fra Flade på Mors fik øje på den helt rigtige buk 29. maj i år - knap to uger efter bukkejagten var gået ind. Nu kan han bryste sig af at have en guldbuk blandt alle pletskuddene.

Nogle gange går han på jagt hjemme hos sig selv nær Flade by, men sådan var det ikke denne maj-morgen.

- Bukken blev skudt midt på Mors, mere vil jeg ikke sige, lyder det hemmelighedsfuldt fra jægeren, der har dyrket bukkejagt i godt 25 år.

Den flotte buk blev nedlagt tidlig morgen.

- Det var nok omkring sekstiden. Den gik langs læhegnet i retning mod mig, siger Jørgen Kortbæk, som ganske tydeligt husker den forårsmorgen. Jagten fik nemlig adrenalinen til at suse i kroppen.

- Jeg kunne godt se, at den var stor, men den var altså noget større, end jeg havde regnet med, siger Jørgen Kortbæk efter, han havde fået målt bukken og nu har en guldmedajle.

Der er tidligere set store bukke på Mors, og Jørgen Kortbæk erkender også, at der kan komme en, der måske er endnu større end hans.

- Der er ofte set store bukke på Mors, da der er nogle gode jordforhold. Og så kan de milde vintre måske også have noget at sige, siger han.

Gode jordforhold giver masser at spise for vildtet. Mindre sand i jorden bidrager også til, at bukkene ikke får slidt deres tænder så hurtigt som i andre dele af Nordjylland.

At skyde en guldbuk er et skulderklap til jægeren, men for Jørgen Kortbæk handler det i ligeså høj grad om at få en god naturoplevelse.