En Helmand-rosin? Kræs fra krigszonen

MORS:Var det noget med en håndfuld lyse rosiner fra Helmand-provinsen? Eller søde, saltede abrikoskerner fra Herat? Det er ikke en dårlig joke, men en vej ud af elendigheden for nogle af verdens mest krigsplagede områder.

Svend Andersen, kirkesanger med mere i Outrup og med en lang baggrund i Radikale Venstre, slår et slag for Warfair, en organisation, der arbejder for at aftage lækre, spiselige produkter fra lande som Afghanistan, Bukino Faso og D. R. Congo. - Det er et frivilligt foretagende. Der er intet partipolitisk i det. Men jeg var i kontakt med Margrethe Vestager, som kunne fortælle, at hun gennem EU arbejder for at få en stor donation igennem til Afghanistan under den forudsætning, at der skal være garanti for, at kvinder bliver behandlet ordentligt, siger Svend Andersen.

Han viser en mail fra vicepræsidenten i EU Kommissionen:

”Det er gode produkter - min favorit er de lyse rosiner”.

Afghanske husmænd

Det handler nåde om at støtte lokalt, men også nuancere og ændre vores syn på de områder i verden, der mest er kendt for nød og elendighed.

- Nogle af verdens flotteste landbrugsprodukter kommer fra Afghanistan. Ved at aftage dem støtter vi den lokale husmandsbevægelse, som strukturelt kan minde om situationen, da jeg kom til Mors i 1963. Da var der 1700 mindre landbrug på øen. Nu kan vi så gennem Warfair tage kontakt til afghanske husmænd, der er organiseret i kooperativer. Det er ikke det samme som at støtte til Taliban, men det, at der ikke længere er krig har gjort landet tilgængeligt, siger Svend Andersen.

Svend Andersen, Outrup, opfordrer til at støtte op om afghanske husmænd. Det kan man gøre ved at forkæle sig selv og andre med lækkerier. Arkivfoto: Ole Iversen

Og hvordan spreder han det budskab lokalt?

- Ved at fortælle om det. Jeg er på vej ind til Nykøbing for at få de lokale forretninger, der handler med delikatesser, til at hjemtage produkter fra Warfair. Man kan se sortimentet på warfare.org, siger Svend Andersen.