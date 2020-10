En klasse og fem lærere på Dueholmskolen sendt hjem: Elev smittet med corona

NYKØBING:Torsdag morgen fik Dueholmskolen melding om, at en elev i 4. klasse er konstateret smitte med coronavirus. Skolen har iværksat beredskabsplanen for coronasmitte, hvilket blandt andet indebærer, at man for en sikkerheds skyld har sendt klassen på 25 elever og fem lærere hjem i selvisolation.

Det skriver Morsø Kommune i en pressemeddelelse.

Beredskabsgruppen i Morsø Kommune er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for smitteopsporing og anbefalinger til at bryde smittekæder.

- Vi tager det naturligvis alvorligt. Beredskabsgruppen har fuldt fokus på situationen, og vi er i tæt i dialog med sundhedsmyndighederne for at koordinere vores indsats. Styrelsen for patientsikkerhed vurderer, at smittekæderne er meget tydelige, og er i øjeblikket begrænset.

- De meddeler derfor, at vi lige nu ikke skal iværksætte yderligere tiltag på et generelt niveau for kommunen, fortæller Michael Dahlgaard, skolechef i Morsø Kommune, i pressemeddelelsen.

Information og retningslinjer sendt ud

Alle elever og lærere omkring den aktuelle 4. klasse bliver testet efter forskrifterne på fjerde og sjette dagen efter eksponeringen mod coronavirus.

Først efter modtagelse af negative testresultater kan de involverede elever og lærere vende tilbage til hverdagen på Dueholmskolen.

- Vi har sendt information ud til alle de berørte familier i klassen om konkrete retningslinjer for, hvornår de skal testes, og hvordan de skal forholde sig. Derudover har vi skrevet på Aula, som er vores fælles kommunikationsplatform for medarbejdere, forældre og elever om, hvad der er sket, og hvilke tiltag som er iværksat.

- Vi har i en lang periode haft meget få smittetilfælde på Mors, og jeg er overbevist om, at hvis alle følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så falder smittetrykket igen, lyder det fra Michael Dahlgaard.