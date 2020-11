En medarbejder på plejecenter i Nykøbing er også corona-smittet

NYKØBING:Morsø Kommune har fået en indikation af, hvordan corona-virus kan være kommet ind på Rolstruplund Plejecenter, hvor en beboer lørdag blev testet positiv.

- En medarbejder meldte sig syg før weekenden. Hun lod sig teste, og det har vist sig sig, at hun har covid-19. Men om det er medarbejderen, der har smittet beboeren eller vice versa, er umuligt at sige, siger Henrik René Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune.

Efter at smitteudbruddet blev konstateret lørdag, har Rolstruplund på Elsøvej i Nykøbing været i alarmberedskab. Men indtil videre er der ikke fundet nye tilfælde af covid-19 på eller omkring plejecentret.

Negative test på knap halvdelen

- De svar på test, vi har fået ind hidtil, har været negative. Vi har fået svar på prøverne fra knap halvdelen af medarbejderne, men indtil videre ingen svar på test af beboere. Vi afventer en endelig opgørelse, men den er formentlig først klar tirsdag, siger Henrik René Christensen.

Test omfatter de 12 beboere i enheden og 21 ansatte, som har været i kontakt med den smittede.

- Beboeren har det efter omstændighederne godt. Vi har kunnet isolere den pågældende. Rolstruplund består af fire separate boenheder med 12 beboere i hver, og vi har lukket af til den afdeling, hvor den smittede bor. Alle besøg til plejecentret er der lukket af for, undtagen i kritiske tilfælde, hvor besøg kan aftales i den enkelte situation. Sådan vil det være, indtil vi har svar på alle test, siger Henrik René Christensen.

Stor forståelse for indsatsen

Der har været udfoldet et større oplysningsarbejde på og omkring Rolstruplund.

- Vi har været i kontakt med samtlige beboere og deres pårørende. Der har været en udtalt forståelse for de tiltag, vi har foretaget, og det er vi glade for. Det er jo i vores alle sammens interesse, at vi får håndteret problemet og lukket ned for smittespredning i en situation, hvor corona er i vækst på Mors, siger direktøren.

Sideløbende foretager Styrelsen for Patientsikkerhed en smittesporing i samarbejde med de involverede.