En ordentlig krabat på krogen: Op kom en kutter

NYKØBING:En gammel fiskekutter sank for knap tre uger siden i erhvervshavnen i Nykøbing. Havnens ejer, Morsø Kommune, rettede henvendelse til kutterens nuværende ejer, men torsdag skred kommunen til handling.

- Åbenbart har kutteren været så rådden i bunden, at den er gået læk. Den sank på tre meter vand. Vi etablerede flydespærring omkring den for at stoppe eventuelt udslip af dieselolie. Jeg formoder ikke, at der vil ske forurening, når vi nu hæver vraget ved hjælp af en lejet mobilkran, siger Niels Pedersen, chef for Center for Teknisk Drift i Morsø Kommune.

Kutter til skrot

Det menes, at ejeren havde gået med planer om at sætte fartøjet i stand med henblik på at sejle jorden rundt. Det bliver ikke aktuelt med denne kutter, der efter hvad der oplyses stammer fra Fur. Nummer og anden identifikation var fjernet fra skroget ved bjærgningen. Der var intet grej ombord, men styrehuset er usædvanligt stort og fornyet med et tagdæk med søgelænder, hvilket ikke er almindeligt for erhvervskuttere.

- Ejeren har haft 14 dage til at fjerne kutteren, og da det ikke er sket, betragter Morsø Kommunen kutteren som affald. Den vil blive skåret op på kajen fredag, og stykkerne vil blive fjernet, således at ethvert spor efter den vil være væk fredag aften. I henhold til kommunens ordensreglement vil vi efterfølgende sende regningen for bjærgning og oprydning videre til ejeren, siger Niels Pedersen.

Daniel Christensen fra Fur

I fiskerkredse er det velkendt, at en Daniel Christensen på Fur i årevis har opkøbt opbragte trækuttere med henblik på videresalg. De er sjældent populære i havnene, og Fur Havn har nedlagt forbud mod at tage imod dem. Nordjyske har talt med Daniel Christensen, der siger, at han ikke ejer vraget, der nu er hentet op fra bunden af Nykøbing Havn, og han ved ikke, om han engang har ejet båden.

- Jeg har nok solgt et par hundrede både videre gennem mange år, men det er efterhånden nogle år siden. Dengang købte jeg dem op hos Ferdinandsen i Gilleleje. Det var en udmærket forretning, men det stoppede. Der bliver efterhånden ikke taget flere trækuttere ud af fiskeret. De få, der er tilbage, bliver i fiskeriet. Så i dag koncentrerer jeg mig om min tømrerforretning, siger Daniel Christensen.

Er det rigtigt, at en del af dine kuttere endte på bunden?

- Nej, det kender jeg ikke til.