Total julehygge: Se Sofies fantastiske julekugler

- Jeg elsker bare Disney.

Sådan lyder det fra Sofie Schultz Thomsen, der bor på Midtmors. Hun er med i flere Facebook-grupper for Disney-fans, og sidste år blev hun inspireret til at begynde at lave julekugler med Disney-motiver.

Al begyndelse er svær, men hurtigt fandt Sofie Schultz Thomsen teknikken - øvelse gør mester.

- Jeg blev selv helt overrasket over, at de ligner figurerne så godt, ler Sofie Schultz Thomsen, mens hun viser julekuglerne frem.

Hver og en er tegnet i frihånd, og figurerne ligner på en prik dem fra Nøddepatruljen, Luftens Helte, Bubbi-bjørnene, Askepot og mange andre af Sofie Schultz Thomsens favoritter.

Det hele begyndte i oktober sidste år - eller rettere - det hele begyndte, da Sofie Schultz Thomsen var ganske lille.

Jeg har altid elsket Disney, og Disney-sjov har jeg altid synes er megafedt. Som barn var jeg fascineret af Den lille Havfrue og Peter Pan. Det er en verden af magi, prinsesser og kærlighed, siger Sofie Schultz Thomsen, som har en hel del VHS-bånd og DVD’er liggende med de originale udgaver af tegnefilmene.

- Flere af de nyere indspilninger har fået nye stemmer lagt ind over, og det virker altså ikke helt så godt som de gamle, smiler Sofie Schultz Thomsen.

Hun er godt klar over, at hun er lidt nørdet, når det gælder Disney, men det gør ikke noget.

- Det jeg har hørt fra barn af følger ligesom med. Jeg har også lavet DVD’er, hvor det er en overspilning fra VHS for netop at bevare den gamle version, siger hun.

Det er også en selvfølge, at hun har streamingtjenesten fra Disney, at hun har besøgt Disneyland i Paris op til flere gange - sidste gang var i november, hvor hun og søsteren tog af sted. Selv julebordet bliver dækket med tallerkner fra Disney.

- Jeg er bare så vild med det, siger hun.

Da hun stødte på en i Facebook-gruppen, der lavede julekugler med Disneymotiver, vidste Sofie, at det skulle hun bare prøve. Hun begyndte med at male på gamle syltetøjsglas, og siden da er det gået slag i slag. Teknikken med stregerne, skyggerne, proportionerne, farverne og ikke mindste det med at tegne på noget, som er rundt, blev efterhånde lettere for hende at mestre.

Efter blot 14 måneder har nu så mange kugler, at hun nemt kan pynte et juletræ kun med Disney-kugler.

- Det er blevet mit lille Disney-træ, siger hun og fortsætter:

- Det er så hyggeligt at sidde og lave de kugler. Jeg bruger nok to aftener på blot at lave én kugle. I nogle perioder laver jeg mange kugler, i andre perioder knap så mange. Det er kreativt, og jeg sidder og ’leger’, siger Sofie Schultz Thomsen, der til daglig er børnehavepædagog i Brombærhaven i Thisted.

Nu skulle man tro, at hun er superkreativ, men sådan ser hun ikke sig selv. Faktisk har hun ikke rigtig tegnet noget som helst før end for blot 14 måneder siden, foruden tegninger til og med børnene.

- Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg har evnen til at afkode figuren, størrelse og dimensioner. Og så er jeg blevet skarp på detaljerne, men jeg er også meget selvkritisk. De skal ligne figurerne - ellers skal man lade være, siger hun.

Sofie Schultz Thomsen har kendskab til 6-10 andre i Danmark, der har samme passion med at lave julekugler med seriøse Disneymotiver.

- Jeg tænkte bare, at det skulle jeg da prøve, siger hun.

Sofie Schultz Thomsen laver aldrig to kugler med samme motiv - hver og en er unik.

Hun er blevet så god til det, at folk spørger, om hun vil sælge dem. Men julekuglerne med Disneymotiverne er ikke til salg. De er udelukkende til eget forbrug.

- Jeg kan risikere store bøder fra Disney, hvis jeg sælger dem. Jeg kan heller ikke nænne at sælge dem, men det er da rart med så meget positiv feedback. Det er jeg stolt af, siger hun.