Endnu en virksomhed køber grund på Aabro Fald

NYKØBING:- Vi er ved at ved at skrive kontrakt på salg af grunden Vester Fald 8. Indtil papirerne er på plads, kan vi ikke sige mere om, hvem køberen er, men der er tale om en grund på 4.332 kvadratmeter. Jeg tænker, vi har en bindende aftale klar lige efter sommerferien.

Det siger specialist Pia Thybo, som administrerer salg af grunde i Morsø Kommune. Og der er fortsat grøde i Nykøbings nye erhvervskvarter Aabro Fald med salg og reservationer af de nyudstykkede erhvervsparceller.

På sidevejen Vester Fald vil den omtalte grundkøber bliver nabo til Harald Nyborg og genbo til den kommende McDonald's restaurant. I det nordlige hjørne af grunden er der solgt en lille rektangulær parcel på 126 kvadratmater fra. Her vil elbilfirmaet Tesla opføre en ladestation.

Vester Fald 8 er en udstykning af det samlede område VF A.

- For resten af det område er der også en reservation, men det er ikke så konkret endnu, at jeg kan sige, om køberen får brug for hele eller en del af arealet. Den grund, der hedder Aabro Fald 5 har også været reserveret, men jeg tror, den kommer i salg igen. Den var nemlig reserveret til den køber, der nu er ved at skrive kontrakt på Vester Fald 8, som vedkommende har foretrukket at købe, siger Pia Thybo.

Grunden Vester Fald 8 (VF 8) er så godt som solgt. Den lille parcel VF 6 er solgt til Teslas ladestation. Illustration: Morsø Kommune

Også grunden Aabro Fald 1A lige syd for Morsø El-Service er reserveret til en køber, der ønsker de 1500 kvadratmeter ud mod Limfjordsvej. Men der er stadig plads at boltre sig på for driftige erhvervsfolk. Områderne VF B og C med henholdsvis 10.653 og 23.399 kvadratmeter er til salg og udstykning.

- For hver gang, der handles en grund, højnes interessen for de tilbageværende. Det er superfedt, som det kører lige nu, siger Pia Thybo.