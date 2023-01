Endnu mere hurtig strøm til elbilen på Mors

NYKØBING:Elbilejere, der skal have strøm til deres bil i en fart, har nu udsigt til at få hele tre leverandører at vælge imellem på Mors.

Tidligere har både Tesla og Clever meddelt, at de vil investere i lynladestationer på Vester Fald, det nye erhvervsområde tæt på frakørslen på rute 26. De har begge øget deres engagement i området, og samtidig er en tredje operatør, Allego, kommet på banen.

Tesla har valgt at gå fra 400 til 1500 kvadratmeter for at få plads til kommende udvidelser. Clever øger ligeledes sit areal 400 kvadratmeter og kommer op på at disponere over knap 5000 kvadratmeter.

Allego, som er en af Europas største udbydere af strøm til elektriske biler, har købt ca. 1600 kvadratmeter, oplyser Morsø Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi ser frem til at kunne tilbyde superhurtig opladning på Mors. Vores tilgang er, at det skal være nemt, hurtigt og tilgængeligt. Det betyder, at man ikke behøver abonnement, men kan betale direkte med betalingskort, fortæller Steven Lau, forretningsudvikler for Allego i Danmark og Norge, der beskriver placeringen på Mors som "helt ideel" for både lokale, pendlere og turister.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) glæder sig over, at også Allego kan se forlede i at investere på Mors:

- Det viser, at vores udviklingsdagsorden betaler sig, og samtidig gavner det den grønne omstilling. Vi er i fuld gang med at omstille til mere klimaneutrale energikilder, og her skal det naturligvis også være let at vælge elbilen på Mors, siger han.

Allego og Tesla får deres ladestationer på henholdsvis Vester fald 12 og 14 - i den sydlige del af erhvervsområdet. På linje med Clever havde Tesla ellers tidligere reserveret plads på adressen Vester Fald 8 - lige syd for Harald Nyborg og over for McDonald's. Men her vil Clever nu udvide sit område med Teslas tidligere placering.