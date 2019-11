Enoksens spillertrøje fra OL 1960 får hædersplads: Museum sætter fokus på fodbold

NYKØBING:Gamle fodboldstøvler, bolde, klubtrøjer og ikke mindst sjove historier om lokale fodboldkoryfæer og spændende lokalopgør bliver nogle af elementerne i en ny særudstilling, som åbner 12. juni næste år på Museum Mors.

”Bolden ruller - fodbold på Mors” kommer udstillingen til at hedde. Det er den fodboldinteresserede museumsdirektør Anders Have Espersen, der selv kommer til at stå for arbejdet med at præsentere fodboldens historie på Mors, og han glæder sig til at komme i gang.

Museet har allerede en lang række ting og sager, som kan indgå i udstillingen. Blandt andet fik man foræret en masse rekvisitter, da NIF sidste efterår rømmede det gamle klubhus i Nykøbing.

Spiller nummer 10

En gammel, forvasket bomuldsbluse med tallet 10 på ryggen og en tilsvarende rød overtrækstrøje, hvor der står Danmark bagpå, vil få en særlig hædersplads i udstillingen. Trøjerne blev nemlig båret af den nu afdøde landsholdsspiller Henning Enoksen under OL i Rom i 1960, hvor Danmark vandt sølv. Spilleren, der stammede fra Mors, scorede et af de to mål i semifinalekampen mod Ungarn.

Henning Enoksens trøje fra OL i Rom 1960. Foto: Peter Mørk

- Henning Enoksen scorede 29 mål i 54 landskampe. Han kom på landsholdet i 1958, men spillede ellers for Vejle og senere AGF. Han er på top 10 listen over de mest scorende på det danske landshold indtil nu, fortæller Anders Have Espersen og tilføjer:

- Han er en af dem, man virkelig husker fra Mors. Det er da vildt, at vi har den dragt. Den skal have en fremtrædende plads i udstillingen. Så mangler vi bare Tommy Troelsens fodboldstøvler. Han var jo også fra Mors og med i OL 1960.

Selv om Museum Mors altså allerede har mange genstande og gamle billeder af lokale fodboldhold i magasinerne, så efterlyser museumsdirektøren flere ting fra den lokale fodboldverden.

- Det skal jo ikke kun handle om NIF. Vi vil gerne fortælle om fodboldens udvikling på øen, også ude på landet. For Mors er det også vigtigt at få fortalt historien om kvindefodbolden, som i en periode var rigtig stærk, understreger Anders Have Espersen og fortsætter:

- Vi håber, at vi kan få lov at låne gamle fodboldstøvler og bolde, pokaler og lignende fra klubberne.

Anders Have Espersen med en vandrepokal, som blev indstiftet af Morsø Boldspil Union i 1934. Allerede i 1938 havde NIF vundet den tre gange i træk og kunne dermed beholde den. Foto: Peter Mørk

NIF erobrede pokalen

Han har fundet en vandrepokal frem, som stammer fra 1934, hvor den første gang blev uddelt i forbindelse med stiftelsen af Morsø Boldspil Union. De lokale klubber var blevet enige om at lave en turnering med hold fra øen. Pokalen kunne vindes til ejendom ved at vinde tre år i træk eller fire gange i alt. De første to år vandt Øster Assels, men derefter vandt NIF tre år i træk og erobrede dermed pokalen.

- Det synes jeg faktisk er en sjov genstand. Den siger også noget om styrkeforholdet, bemærker han.

Særudstillingen vil også byde på masser af lokalhistoriske billeder. Her er det et hold fra Sundby, fotograferet i 1945. Foto: Peter Mørk

Et andet publikum

Anders Have Espersen håber, at den kommende fodboldudstilling vil appellere til et bredt publikum:

- Jeg har jo en drøm om, at sådan en udstilling måske kan trække et lidt andet publikum end det, vi normalt har. Jeg tænker, at der skal være rigtig mange billeder og film, og hovedåren i det skal være nogle tidslinjer, hvor der så bliver hevet nogle sjove historier frem. Lige nu har vi jo denne her sundhedsudstilling, som er et ret tungt og alvorligt emne, så næste gang skal det gerne være let og sjovt.

Han forestiller sig allerede, at det kunne være fint, hvis nogle af øens unge fodboldspillere vil medvirke ved udstillingens åbning.