Er politisk åbenhed lig med at sætte kommunalt ansatte i gabestok?

MORS:- Jeg ved ikke, om det er her, jeg skal sige det, men i lyset af det seneste budget synes jeg, at diskussionen om budgettet skal være en mere åben proces, så borgerne kan følge med i alternativerne.

Denne korte kommentar fra Pia Storm (S) kom øjensynligt bag på borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), der i sin præsentation for Morsø Kommunalbestyrelse tirsdag havde lagt op til noget, der lignede en orienteringssag om "Budgetforudsætninger og tidsplan for budgetår 2024". Men sådan blev det ikke.

For Pia Storms ord blev straks fulgt op af Jette Jepsen (RV):

- For hvornår skal vi have den diskussion om, hvorvidt sparekataloget skal være mere åbent, end det plejer at være. For så skal det være det fra start, sagde Jette Jepsen.

Tæt til kroppen

Den forsigtigt formulerede kritik fra de to kvinder skal ses i lyset af en barsk budgetprocedure sidste efterår, hvor politikerne skulle placere store nedskæringer i den kommunale service med afskedigelser til følge, og hvor kortene undervejs blev holdt tæt til kroppen. Offentliggørelse af detaljer blev af den politiske ledelse klausuleret til dagen før førstebehandlingen af budgettet 7. september, fem dage efter, at der var indgået en politisk aftale.

Men sådan måtte det være, mente Jesper Balle Kristensen (V):

- Vi har som politikere brug for, at vi får kendskab til, hvad der kan og hvad, der ikke kan lade sig gøre, og så har vi også brug for, at det kan blive holdt lukket, for det kan komme til at ramme personer. Det vil ikke være hensigtsmæssigt, og derfor bakker jeg fuldt op om den indstilling til procedure, der ligger her, sagde Jesper Balle Kristensen.

Han blev bakket op af partifællen Peter Therkildsen:

- Jeg har været med i mange år, og jeg forstår faktisk ikke rigtigt, hvad det er, man efterspørger ved at åbne det. Vi havde et sparekatalog, hvor man kunne se, hvem der var truet, hvis man læste detaljerne. Og der var en sag i tilsynet, hvor vi fik medhold i, at den måde, vi havde gjort det på, var fuldstændig regelret. Hvis der er noget, jeg ønsker at være som politiker, så er det regelret. Vi har en forpligtelse til at sikre, at de medarbejdere, vi har, får en god behandling politisk og ikke skal være til skue i en besparelsesrunde, før tingene er besluttet, sagde Peter Therkildsen.

Ellen Philipsen Dahl (DB) satte kommunens størrelse i perspektiv:

- Åbenhed er - næsten - altid godt. I et sparekatalog bliver alt lagt frem og heldigvis meget mere, end vi politisk bliver nødt til at kigge på. Ved fuld åbenhed skaber vi en kæmpe utryghed, hvor nogle ansatte vil overveje at søge andre steder hen, for det bliver meget synligt i en lille kommune, hvem der er fokus på. Hvis vi skal kunne agere, bliver vi nødt til at have et forum, hvor vi ikke gør mere skade end gavn, sagde Ellen Philipsen Dahl.

Lagt op til diskussion

Pia Storm tog til genmæle:

- Jeg har aldrig betvivlet, at den procedure, vi havde sidst, ikke var regelret, men der er andre kommuner, som har haft åbenhed, og vi kan godt lade os inspirere af dem. Selvfølgelig kan man ikke lægge noget ud, der peger på den og den person, men man kan godt gøre det mere åbent, end vi har gjort. I de drøftelser, vi havde om det i efteråret, blev det påpeget, at man ikke kunne ændre på noget denne gang, men det kunne man godt efterfølgende. Og jeg mener, borgerne på Mors har krav på at kunne se, hvilke beslutninger vi politikere tager, sagde Pia Storm.

Jette Jepsen talte imod synspunktet om, at åbenhed skaber utryghed:

- Nogle bliver utrygge ved at studere sparekataloget, men flere bliver utrygge, når de ikke kan se igennem de besparelser, der er er i spil. Jeg tror på mere åbenhed, og jeg vil gerne være med til at kigge på, hvad andre kommuner har gjort. Skive Kommune lagde sit sparekatalog helt åbent ud fra starten. Det kunne være spændende at prøve, sagde hun.

Meiner Nørgaard (DD) pegede på, at rammerne for diskussionen er åbne undervejs.

- Vi får det muliges kunst lagt frem af forvaltningen. Vi politikere skal træffe beslutninger, som kan være ubehagelige. Derfor er det vigtigt at kunne diskutere dem i fred og ro. Og kan I se for jer, hvad det kunne give anledning til på Facebook, hvis det blev lagt åbent frem? Den proces skal vi ikke ind på, sagde han.

- Fordi noget er godt, kan det godt blive endnu bedre, replicerede Pia Storm.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen mente afslutningsvist, at budgetproceduren længe forinden var blevet trykprøvet og godkendt. Han henstillede til at udøve et eksternt rettet politisk pres for at opnå en mere retfærdig udligningsordning fra statens side, så man lokalt kunne undgå, at hestene må bides over et tomt trug. Efterfølgende konstaterede borgmesteren, at punkt 12 om proceduren for budget 2024 kunne vedtages uden afstemning.