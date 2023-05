Er war kein Berliner - Kennedys højrehånd følte sig som morsingbo

- Ted og jeg blev gift i 1969. Det var flere år efter, at hans samarbejde med Kennedy blev så brat afbrudt, men Ted fortalte mig mange ting om præsidenten. Og hans rødder i Danmark talte han altid om. Derfor er det så betydningsfuldt for mig at se dette sted, som min mands bedsteforældre drog op fra. Hvor er her dog smukt, og jeg forstår godt, hvorfor han spurgte, hvordan nogen kan forlade dette sted.

Gillian Sorensen, 82 år er omsider kommet til Ejerslev, den landsby på Nordmors, som hendes mand Ted Sorensens forfædre kom fra.

Hun var ikke med, da ægtemanden i 2003 for første og eneste gang besøgte Ejerslev Kirkegård i selskab med parrets datter Juliet, og hun har nået samme alder som Ted Sorensen, der døde i 2010. Kendt af alverden som præsident John F. Kennedys ordsmed og, som det åbenbaredes under det velbesøgte arrangement i kirken, præsidentens højre hånd og med Kennedys ord hans intellektuelle blodbank.

Gillan Sorensen, der selv fik karriere i FN og er engageret i fred, udvikling og menneskerettigheder, blev ledsaget i og uden for Ejerslev Kirke af Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen. Foto: Bente Poder

Så smukt som Ejerslev tog sig ud denne majdag har den formentlig ikke altid forekommet det ophav, der så sig nødsaget til at opsøge nyt land, efter at deres forældre så vidt vides havde været henvist til et fattighus, der lå på ejendommen Strandvænget 73 i Jørsby.

Den fraværende hovedperson blev født 8. maj 1928 i Lincoln, Nebraska, USA og døbt Theodore Chaikin Sorensen. Hans farfar var Jens Christian Sorensen født 1866 i Ejerslev og døbt i Ejerslev Kirke.

Jens Christian emigrerede til USA som 14-årig med sine forældre Søren “Post” Pedersen og sin mor Mette Marie Sørensdatter Pedersen og sine søskende Kirstine, Niels, Søren og Anton. Familien ankom 28. maj 1880 til New York havn med dampskibet SS. Habsburg.

Parløb med præsidenten

Den 24-årige jurist Ted Sorensen blev i 1953 ansat af den senere præsident John F. Kennedy som politisk rådgiver og taleskriver. Det fortalte Gillian Sorensens ledsager, Anders Agner, chefredaktør på det dansk-amerikanske medie Kongressen.dk og forfatter til flere bøger om Kennedy-klanen:

- Jeg mødte Ted Sorensen i hans og Gillians lejlighed i New York i 2010, få måneder før han døde. Han fortalte, at han valgte at arbejde for den senere præsident, fordi denne ikke prøvede at imponere ham. Ted blev en politisk altmuligmand, som kom så tæt på præsidenten, at han kunne høre dennes indre stemme, når han skrev. Sammen opbyggede de ved at rejse landet tyndt det græsrodsnetværk, som førte til Kennedys ultrasmalle sejr over Nixon ved præsidentvalget i 1960. Og Ted skrev præsidentens berømte indsættelsestale, som overholdt det kriterium, de var enige om: Den måtte ikke vare over 20 minutter, for så var den ikke overbevisende, sagde Anders Agner.

- Der findes en smalfilm, hvor Ted Sorensen ses med en stak papirer i hånden ile ud til den helikopter, der bragte John F. Kennedys ud til flyet mod Dallas 21. november 1963. Dagen efter blev præsidenten skudt, og det var et kæmpechok for hans nærmeste medarbejder, fortalte redaktør Anders Agner i et veloplagt foredrag i kirken. Foto: Bente Poder

Det var den med "spørg ikke, hvad Amerika kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for Amerika". Siden fulgte den dødsensalvorlige Cuba-krise-tale, som var det direkte signal til Sovjetunionen, der førte til en aftale med russerne om ikke at opstille atomvåben på Cuba mod, at amerikanerne holdt sig væk fra den kommunistiske ø.

Der var den symbolsk vigtige tale i Berlin, sommeren 1963, hvor det vistnok var John F. selv, der med blyant havde tilføjet vendingen "Ich bin ein Berliner" til Teds manuskript. Og fredstalen, den, som den pacifistiske Sorensen selv anså som sin bedste, holdt på American University for 60 år siden og den ene halvdel af årsagen til enkens besøg.

Hans Ejner Bertelsen, Kristian Møller og Gillian Sorensen. Foto: Bente Poder

Den anden var den mindeplads med infotavle, som Ejerslev-Jørsby menighedsråd har anlagt på den luftige kirkegård, hvor der også er blevet plads til et særligt lapidarium for afdøde arbejdere i molerindustrien.

For Ted Sorensen var altid bevidst om, at han kom fra små kår.

- Han sagde, at han stammede fra Nebraska og fra Danmark. Han havde en beskeden tilgang til livet, og den bedste kompliment, han kunne give en var "not bad", sagde Anders Agner.

